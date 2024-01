Revelada cena específica que foi eliminada do filme ‘A sociedade da neve’

O recém-lançado filme ‘A Sociedade da Neve’ capturou a atenção do público e recebeu elogios por sua abordagem única na trágica história do avião uruguaio que protagonizou a ‘tragédia dos Andes’. No entanto, uma cena excluída tem gerado intrigas entre os espectadores, pois as razões que levaram a equipe de produção a descartar esse momento impactante são desconhecidas.

Embora a trama já fosse conhecida pelo público, o filme conseguiu oferecer uma perspectiva diferente da tragédia, mostrando de forma íntima e real a terrível experiência em que apenas 16 pessoas conseguiram sobreviver, depois de ficarem presas por mais de dois meses em uma área remota da cordilheira.

Recentemente foi revelada uma cena que não foi incluída no filme, mas que foi gravada. Por motivos desconhecidos, a história de Carlos Valeta, interpretado por Agustín Lainn, não foi incluída no filme.

Carlos Valeta foi um dos passageiros que não conseguiu sobreviver ao acidente, teve um destino particularmente impactante. Ao contrário dos outros, sua morte não foi instantânea após a colisão do avião contra a montanha, mas ficou preso na neve depois que a cauda e a parte frontal se separaram.

Apesar da omissão da morte de Carlos Valeta no filme final, detalhes foram revelados através de um vídeo viralizado no TikTok. Neste clipe, Agustín Lainn, interpretando Carlos Valeta, é visto caminhando desorientado e cambaleando sobre a neve, recriando os últimos momentos do personagem.

A pergunta que surge entre os espectadores, e que ainda não foi respondida, é por que essa cena crucial foi eliminada e o que motivou a produção a manter em segredo as razões por trás dessa decisão.