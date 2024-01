Remake de Renascer: pânico e morte de Santinha mudam tudo na novela das 21h

Uma grande passagem de tempo vai mudar muita coisa no remake de Renascer. Nos próximos capítulos da novela das 21 horas, seis anos passam e além dos seus três filhos, Maria Santa (Duda Santos) está grávida de seu quarto bebê, o seu último.

Mas, o momento é de pânico para a mãe de José Augusto, José Bento e José Venâncio. No capítulo, Santinha aparece apavorada por sentir uma intensa dor e José Inocêncio (Humberto Carrão) tem um mau pressentimento e pede a Jacutinga para salvar sua esposa.

Remake de Renascer: morte de Santinha faz José Inocênio (Humberto Carrão) rejeitar o filho caçula (Fábio Rocha/Globo)

A cena Renascer será de fortes emoções para Maria Santa, que tem muitas dificuldades no parto de seu quarto bebê. Mas ao pressentir a presença de Nossa Senhora ao seu lado, ela pede para que Jacutinga (Juliana Paes) salve seu filho de qualquer perigo.

Após horas de parto, a personagem de Duda Santos na primeira fase do remake da Globo consegue dar à luz, mas não resiste, deixando José Inocêncio desesperado. A morte da esposa será um grande baque para o protagonista da novela das 21 horas.

Remake de Renascer: Jacutinga (Juliana Paes) vira mentora de Santinha (Duda Santos) e emurra José Inocêncio (Humberto Carrão) pro altar (Fabio Rocha/TVGlobo)

Com a morte de Maria Santa, Jacutinga se sente culpada por não ter conseguido deixar mãe e filho vivos e José Inocêncio culpa o bebê pela morte da esposa. Ainda no remake de Renascer, Deocleciano (Adanilo) sugere a Morena (Uiliana Lima) que o casal cuide do filho rejeitado pelo personagem principal da novela.

