‘Quico’ continua dançando aos seus 80 anos: causou admiração e questionamentos sobre sua aposentadoria

Nas últimas horas, vídeos de Carlos Villagrán, reconhecido por seu icônico papel de ‘Quico’ em ‘Chaves’, dançando ao som de música eletrônica têm gerado debate nas redes sociais. O ator, agora com 80 anos, foi gravado em um evento no México, mostrando seu característico entusiasmo e estilo de dança.

No vídeo viral, Villagrán aparece dançando com energia enquanto segura um microfone, vestindo o inconfundível traje de marinheiro que caracterizou seu personagem na famosa série cômica, mas a publicação tem provocado uma diversidade de opiniões nas redes.

Enquanto muitos admiraram a vitalidade e o entusiasmo de Villagrán apesar de sua idade avançada, alguns expressaram suas dúvidas sobre por que o ator continua trabalhando. Os comentários nas redes sociais vão desde o reconhecimento por sua felicidade e energia até perguntas sobre a necessidade de continuar trabalhando aos 80 anos.

"Vejo-o feliz", "tem muito mais energia do que muitos jovens", "deve se aposentar", "talvez o faça por amor ao espetáculo", "pode estar financeiramente quebrado, mas tem mais energia do que eu", são apenas algumas das mensagens que refletem as diferentes perspectivas no debate iniciado pelo vídeo, conforme relatado pelo Meganoticias.

Em outro vídeo, Villagrán é recebido como uma verdadeira estrela de rock, com uma plateia que aplaude seu nome enquanto ele entra no palco. Nesta ocasião, o ator fez os presentes felizes dançando ao ritmo de ‘Que bonita vizinhança’, tema emblemático de ‘Chaves’.