Paraíso Tropical: dois aliados decidem apagar os rastros de Olavo na Bahia

Olavo (Wagner Moura) faz de tudo para acabar com a reputação de Daniel (Fábio Assunção) na novela Paraíso Tropical, mas o vilão deixou rastros e dois personagens correm para Bahia para evitar que ele vá parar atrás das grades.

Em cenas futuras da novela da Globo, o cara de pau descobre que o protagonista sabe de tudo que ele aprontou e corre para não ser preso. Para isso, Olavo conta com a ajuda de Jader (Chico Diaz) e Bebel (Camila Pitanga), que são os seus verdadeiros aliados.

Tudo acontece depois que o personagem vivido por Fábio Assunção acusa o vilão de Paraíso Tropical na frente de toda a diretoria da empresa de ter planejado um golpe contra ele.

Paraíso Tropical Paraíso Tropical: Olavo dá a Jáder um envelope com a comissão pela venda do carro (Márcio de Souza/Globo)

Na cena, Olavo percebe que Daniel sabe de tudo, mas sustenta que ele está mentindo e os dois começam a brigar feio. Em seguida, o cafajeste avisa Jáder e Bebel, que viajam para a Bahia para apagar o rastro deixado pelo homem. Os dois se hospedam no hotel de Pedra Bonita para executar o trabalho pedido.

Ainda no capítulo da novela Paraíso Tropical, Jader dá um toque para Olavo sobre o seu relacionamento com Bebel. O personagem diz que uma hora ou outra, ele vai enjoar da garota de programa.

Ana Luísa toma uma decisão

Separada de Antenor (Tony Ramos), Ana Luísa (Renée de Vielmond) toma uma decisão importante. Depois de se despedir de Lucas (Rodrigo Veronese), a dondoca de Paraíso Tropical recebe a visita inesperada de Fabiana (Maria Fernanda Cândido) e, sua casa, que antes de ser expulsa avisa que Lucas está sofrendo por causa dela e que os dois merecem estar juntos.

Paraíso Tropical Paraíso Tropical: por amor, Ana Luísa decide viajar para os EUA com Lucas (Márcio de Souza/Globo)

O recado deixa Ana Luísa comovida e faz com que ela decida correr até o aeroporto. Antes disso, a personagem assina uma procuração dando plenos poderes para Daniel.

Com as malas prontas, Ana parte para o aeroporto, enquanto Lucas embarca. Mas, por obra do destino, o casal se encontra no aeroporto e o executivo se emociona quando ela diz que viajará com ele.

