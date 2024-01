O sucesso filme de Tom Cruise que chega à Netflix em fevereiro: fez sucesso nas bilheterias mundiais

Tom Cruise demonstrou seu ‘poder de estrela’ com sua atuação neste filme que chegará à Netflix (Scott Garfield/Paramount Pictures)

Embora janeiro ainda não tenha terminado, a Netflix já tem programado os lançamentos das séries e filmes com os quais buscará conquistar seus mais de 200 milhões de assinantes em fevereiro.

Entre os projetos que chegarão ao catálogo do gigante para a América Latina no segundo mês do ano, destaca-se um filme de Tom Cruise que conseguiu se tornar a segundo maior bilheteria de 2022.

Qual é o filme de sucesso de Tom Cruise que chegará à Netflix?

Trata-se do bem-sucedido Top Gun: Maverick, um longa-metragem de ação e drama dirigido por Joseph Kosinski que serve como sequência do mítico Top Gun (1986), também estrelado por Cruise.

O filme centra-se novamente em Pete 'Maverick' Mitchell, agora com mais de 30 anos de serviço na Marinha. Ao longo de sua carreira, ele construiu uma reputação como um dos melhores aviadores.

Ele foi premiado com medalhas de combate e menções e é autor de feitos inesquecíveis; no entanto, acaba sendo destinado à famosa academia de pilotos de combate Top Gun.

Cenas de 'Top Gun: Maverick' (Paramount Pictures)

Na escola, eles precisam que ‘Maverick’ atue como instrutor para uma nova geração de pilotos de elite. Assim, ele conhecerá o tenente Bradley ‘Rooster’ Bradshaw, filho de seu falecido amigo ‘Goose’.

"Depois de mais de trinta anos de serviço como aviador naval de primeira classe, Pete 'Maverick' Mitchell está onde pertence, ultrapassando os limites como um corajoso piloto de testes", diz a sinopse oficial publicada pela Paramount.

"No entanto, Maverick deve enfrentar os fantasmas do seu passado quando retorna para Top Gun para treinar um grupo de graduados de elite e se encontra cara a cara com o tenente Bradshaw, filho de seu antigo companheiro, 'Goose'", continua.

"As amargas rivalidades se acendem enquanto os pilotos se preparam para uma missão especializada, que exigirá o máximo sacrifício daqueles escolhidos para voá-la", conclui o texto.

Cenas de 'Top Gun: Maverick' (Paramount Pictures)

Quem faz parte do elenco de Top Gun: Maverick?

O elenco de Top Gun: Maverick é composto por atores de primeira linha em Hollywood. Tom Cruise liderou o elenco retomando seu famoso papel de ‘Maverick’ mais de três décadas depois.

Ao seu lado, o ator Miles Teller esteve como co-protagonista do projeto, interpretando o jovem piloto aprendiz ‘Rooster’. Outras grandes estrelas também fizeram parte do filme, como:

Jon Hamm na pele do vice-almirante Beau ‘Cyclone’ Simpson

na pele do vice-almirante Jennifer Connelly no papel de Penelope ‘Penny’ Benjamin

no papel de Glen Powell na pele do tenente Jake ‘Hangman’ Seresin

na pele do tenente Monica Barbaro como a tenente Natasha ‘Phoenix’

como a tenente Jay Ellis na pele do tenente Reuben ‘Payback’ Fitch

na pele do tenente Lewis Pullman no papel do tenente Robert ‘ Bob’ Floyd

no papel do tenente ‘ Danny Ramirez no papel do tenente Mickey ‘Fanboy’ Garcia

no papel do tenente Charles Parnell no papel do contra-almirante Solomon ‘Warlock’ Bates

no papel do contra-almirante Bashir Salahuddin na pele do oficial Bernie ‘Hondo’ Coleman

na pele do oficial Kara Wang na pele da tenente Callie ‘Halo’ Bassett

na pele da tenente Val Kilmer na pele do almirante Tom ‘Iceman’ Kazansky

na pele do almirante Ed Harris na pele do contra-almirante Chester ‘Hammer’ Cain

na pele do contra-almirante Manny Jacinto na pele do tenente Billy ‘Fritz’ Avalone

O que disse a crítica de Top Gun: Maverick?

O filme Top Gun: Maverick não apenas foi um sucesso de bilheteria quando foi lançado nos cinemas há quase dois anos, mas também recebeu aclamação unânime da crítica especializada em cinema.

Peter Debruge, da Variety, disse que o filme está "projetado para recriar muitos prazeres do original, satisfazendo nosso desejo de ir realmente rápido, realmente alto: o que sua predecessora inesquecivelmente chamava de 'necessidade de velocidade'".

Robbie Collin do Telegraph deu cinco estrelas de cinco e escreveu: “Tom Cruise oferece um retorno aos céus absurdamente empolgante: emocionante, comovente e gloriosamente ‘cruisiano’ (...). O melhor filme de ação de um estúdio em anos”.

Cenas de 'Top Gun: Maverick' (Paramount Pictures)

Enquanto isso, Brian Truitt do USA Today classificou com três estrelas e meia de quatro e opinou que “o excelente Top Gun: Maverick voa alto (...). É o tipo de filme que já não se faz mais”.

Além das boas críticas, o filme também recebeu várias indicações para os maiores prêmios, incluindo seis indicações ao Oscar, das quais ganhou apenas uma: o prêmio de melhor som.

Quando chega Top Gun: Maverick no Netflix?

Top Gun: Maverick chegará ao catálogo da Netflix na América Latina no próximo dia 22 de fevereiro de 2024.