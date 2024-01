Mulheres de Areia: esta cena foi muito emocionante para Tonho da Lua na novela

A falta de lembrança dos momentos felizes ao lado do pai sempre deixou Tonho da Lua (Marcos Frota) frustrado, mas a angústia do artista de Pontal vai acabar em Mulheres de Areia. Nos próximos capítulos da novela da Globo, o amigo de Ruth (Glória Pires) recebe uma grande ajuda e consegue, finalmente, sorrir.

Depois da prisão de Donato (Paulo Goulart), que confessa ter matado o pai biológico do jovem artista, Tonho aproveita os momentos de solitude para criar e acaba esculpindo o rosto de seu pai, mas sem saber, até o momento, disso.

Quem conta para o personagem de Marcos Frota em Mulheres de Areia é Floriano (Sebastião Vasconcelos), que ao encontrar o amigo de Ruth fala das semelhanças da escultura com o homem. Na cena, o pescador fala que conheceu o pai de Tonho da Lua e que a obra de arte é idêntica.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua descobre que seu pai foi morto por causa do padrasto (Divulgação/Globo)

Tonho da Lua não entende nada, mas fica observando atentamente o rosto que acabou de esculpir e, no meio de tudo isso, ele acaba vendo alguns flashs de quando era criança e vivia ao lado do pai: “Meu Deus…eu lembrei do meu paizinho”. A emoção vai tomar conta deste capítulo de Mulheres de Areia.

Donato não fica atrás das grades

Enquanto isso, Bastião (Dary Reis) é preso e confessa que Donato planejou o sequestro de Re­ginho (Fabrício Bittar). Mas, os planos do pescador são outros e ele faz um acordo com o carcereiro.

Mulheres de Areia: Donato confessa crime, mas suborno pode tirá-lo da cadeia (Divulgação/Globo)

Em cenas que vão ao ar em breve, o personagem de Paulo Goulart convence o funcionário da prisão, que facilita sua fuga. Depois disso, Donato vai até sua casa e se encontra com Tonho da Lua, que fica muito assustado.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

