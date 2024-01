Morrissey preocupa seus fãs: cancelou o concerto no Chile e toda sua turnê latino-americana

Morrissey voltou a decepcionar seus fãs ao decidir cancelar, mais uma vez, seu esperado show no Chile. Além disso, surpreendeu ao cancelar todas as apresentações agendadas na América Latina. A notícia foi confirmada pela produtora Lotus durante a tarde desta sexta-feira.

O concerto agendado para o Movistar Arena no próximo dia 15 de fevereiro não será realizado, e o mesmo acontece com as demais datas planejadas na região. A decisão de Morrissey, conhecido como o Diva de Manchester, é devido a problemas de saúde que o levaram a estar sob supervisão médica devido ao esgotamento físico.

Donnie Knutson, o gerente de turnê do cantor, informou: "Morrissey está sob supervisão médica devido ao esgotamento físico. Ele recebeu ordens de descansar por duas semanas e ficará em Zurique".

Esta não é a primeira vez que Morrissey altera seus planos no Chile. Em setembro passado, ele cancelou sua aguardada volta ao país devido a um surto de dengue. A incerteza sobre a realização de uma terceira data no futuro está presente.

A produtora Lotus anunciou que a partir de segunda-feira, 29 de janeiro, ao meio-dia, iniciará o processo de devolução de ingressos, reembolsando o valor total pago, incluindo a taxa de serviço. A notícia tem gerado desânimo entre os fãs do icônico cantor, que estavam ansiosos pela sua apresentação no palco chileno.