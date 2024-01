‘Gru e os Minions’ estão de volta! Lançam o primeiro trailer de ‘Meu Malvado Favorito 4′

Depois de uma longa espera, ‘Gru e os Minions’ retornarão às salas de cinema. O primeiro trailer de ‘Meu malvado favorito 4′ foi lançado neste domingo após o vazamento nas redes sociais.

A quarta animação será lançada sete anos após o seu último lançamento, a história se concentra na família de Gru. E como eles devem enfrentar Maxime, um antigo rival.

Maxime Le Mal é o próximo antagonista desta quarta entrega. Ele e sua namorada buscam vingar-se de Gru por algo que aconteceu no passado. Will Ferrell é quem empresta sua voz na versão original.

Após o sucesso de bilheteria de 2022 com ‘Minions: The Rise of Gru’, que arrecadou quase um bilhão de dólares em todo o mundo, a maior franquia global de animação da história agora inicia um novo capítulo em que Gru, Lucy e suas filhas Margo, Edith e Agnes dão as boas-vindas a um novo membro da família, Gru Jr., que insiste em atormentar seu pai.

enfrenta novos inimigos, e sua namorada (Sofía Vergara), o que obriga a família a fugir.

O filme apresenta novos personagens, repleto de ação e é dirigido por um dos criadores dos Minions, o indicado ao Oscar, Chris Renaud.

Quando é a estreia?