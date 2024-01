Filmes de sobrevivência que você pode assistir se ainda não consegue superar ‘A sociedade da neve’

A sociedade da neve se tornou um dos filmes de maior impacto graças à forma como ousou retratar a extraordinária história do acidente aéreo dos Andes em 1972, que levou 29 dos 45 passageiros a lutarem pela sobrevivência. Dos 29, apenas 16 conseguiram ser resgatados após passar 72 dias brutais expostos às perigosas condições do local, incluindo temperaturas abaixo de zero, avalanches e inanição.

O premiado diretor espanhol, J. A. Bayona (O orfanato, 2007), fez um ótimo trabalho junto com a Netflix ao adentrar na psique dos protagonistas, entre sua fé, coração e espírito de luta para se manterem vivos, sempre cuidando um do outro.

A Sociedade da Neve O relato definitivo da tragédia dos Andes (Netflix)

Longe de buscar formas de atrair o público com cenas cheias de ação e morbidade que realmente não aconteceram, como foi visto em outras versões anteriores a esta, Bayona se apoiou o tempo todo nos relatos e pensamentos dos sobreviventes, que classificaram o filme como "algo que esperavam ver" há muito tempo.

Não é estranho que isso tenha despertado grande curiosidade no público, que tem se dedicado a buscar mais informações sobre o incidente, mas também muitos estão agora em busca de outros filmes que contem histórias de sobrevivência. Se você é daqueles que ainda não superou ‘A Sociedade da Neve’ e quer outros títulos similares, aqui está uma lista para você.

127 Horas

O protagonista deste filme é um homem amante de adrenalina chamado Aron Ralston (James Franco). Embora seja um explorador experiente, ele nunca avisa para onde vai, o que desencadeia todo o problema do filme, já que durante uma expedição ao Grand Canyon, ele fica preso em uma fenda estreita e profunda e ninguém fica sabendo.

127 horas Um filme que vai fazer seu coração disparar (Fox Searchlight Pictures)

Enquanto tenta se libertar, seu braço acaba esmagado por uma rocha que não consegue mover, o que torna sua saída uma luta pela sobrevivência contra o tempo antes de ficar sem água, comida e pulso.

A atuação de Franco é muito convincente, pois consegue envolver você minuto a minuto no medo e desespero de estar preso, assim como no arrependimento de ter ido embora sem dizer nada. É através de uma câmera de vídeo que sabemos tudo o que passa pela cabeça de Ralston.

Você pode vê-la no Amazon Prime e Star+

Destinos à deriva

Protagonizada por Anna Castillo, o filme conta a história de Mía, uma mulher grávida que tenta fugir junto com seu marido Nico (Tamar Novas) de uma região distópica onde mulheres e crianças estão sendo enjauladas e assassinadas em meio a uma crise de refugiados.

Destinos à Deriva Um thriller que promete arrepiar (Netflix)

Obrigados a abandonar tudo, muitos deles têm procurado formas de sobreviver se esgueirando em contêineres a bordo de navios, onde também correm o risco de serem atacados.

A angústia começa nos primeiros minutos quando o casal entra em um desses contêineres, mas são separados depois de serem descobertos por indivíduos armados que matam todos que estavam dentro. Mía consegue se esconder, razão pela qual não é atacada, no entanto, acaba no meio do oceano completamente sozinha lutando para sobreviver com seu bebê.

Você pode vê-la na Netflix.

Os 33

Os 33 Um filme que retrata a luta pela sobrevivência dos mineiros chilenos presos (Amazon Prime)

Os 33 é um filme extremamente poderoso baseado na história real de 33 mineiros presos em uma antiga mina no norte do Chile em 2010. O filme começa com os mineiros comemorando uma festa para um veterano que está se aposentando. Na manhã seguinte, os mineiros se preparam para entrar em uma mina com 2.300 pés de profundidade, mas quando estão prestes a chegar ao fundo, ela começa a desmoronar, deixando os 33 que estavam na expedição presos sem saída.

O filme concentra-se nos planos na superfície para libertar os mineiros e a luta pela sobrevivência debaixo da terra com comida e água limitadas. Os mineiros estiveram presos por 68 dias.

Você pode vê-la no Amazon Prime.