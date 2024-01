“Estúpidas e ingratas”, conheça a opinião de Sharon Stone sobre as mulheres que se envergonham de envelhecer

Aos 65 anos, a renomada atriz Sharon Stone não tem medo de mostrar suas rugas e falar sobre sua idade. Ela não apenas exibe sem inibições os sulcos em sua pele, mas parece apreciá-los, reconhecendo que não celebrá-los é como ser ingrato com a vida, pois apenas envelhecem aqueles que estão vivos.

Em entrevista concedida ao UK Times, a estrela de Hollywood destacou que conheceu muitas pessoas que não conseguiram envelhecer, porque morreram. Por isso, ela aproveita suas rugas, as quais mostra sem Botox e até de biquíni.

Sharon-Stone-en-bikini-final.jpg (Sandy Sandoval)

"Hurra! Faltam exatamente dois meses para o meu aniversário e eu estarei ainda mais velha... Eu gosto de estar viva e saudável. Acredito que todos deveríamos estar muito animados por conseguir isso, porque testemunhei como muitas pessoas não conseguiram", expressou Sharon Stone ao referido meio.

Diante de um mundo em que cada vez mais pessoas se submetem a tratamentos estéticos e cirurgias para esconder suas rugas e disfarçar sua idade, a artista afirmou que "acredito que as pessoas que têm vergonha de envelhecer são simplesmente estúpidas e ingratas".

Não é de surpreender que a atriz comemore o fato de estar viva, pois em outubro de 2023, ela ocupou as manchetes do mundo do entretenimento ao confessar que teve um derrame cerebral em 2001, que a deixou com sequelas a ponto de ser considerada uma pessoa com deficiência, e é por isso que ela não trabalha mais na indústria cinematográfica.

Instagram

"Eu preciso de oito horas de sono ininterrupto para que minha medicação funcione e eu não tenha convulsões, sou uma pessoa com deficiência e por isso não sou contratada com frequência", confessou a artista, destacando que manteve sua doença em segredo por motivos de trabalho.

Sharon Stone no amor

Aos seus mais de 60 anos, Sharon Stone, que foi casada três vezes, disse ao ‘The Times’ que 2024 “é o ano em que quero me apaixonar, cem por cento”. Ela disse a este meio de comunicação que estava cansada das experiências tradicionais de encontros e, por isso, recorreu aos aplicativos de encontros online.

Ela contou que, como parte desses aplicativos de encontros, conheceu um condenado e um viciado em heroína, o encontro com este último durou apenas alguns minutos no Hotel Bel-Air em Los Angeles. “Desculpe, não posso ficar”, disse ao homem enquanto estavam sentados à mesa de um restaurante no hotel.

Relatou que durante a pandemia esteve conversando com vários homens e que, para alguns deles, ajudou praticamente como terapeuta devido às separações pelas quais estavam passando, algo que a fez sentir satisfeita.