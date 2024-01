Bob Odenkirk, renomado por suas atuações como o advogado Saul Goodman, teve uma revelação surpreendente ao participar do programa “Descobrindo Suas Raízes”. O ator de 61 anos descobriu ser primo de 11º grau do Rei Charles III, revisitando uma conexão real inesperada.

Críticas ao sistema monarquista

Antes da revelação, Odenkirk era conhecido por suas críticas contundentes ao sistema monarquista e à dinâmica da realeza britânica. Nascido em Chicago, descendente de pais com origens alemãs e irlandesas, o ator expressou sua visão sobre a monarquia: “Eu sou americano, não sou monarquista, não acredito nisso. Compreendo porque a sociedade se constrói em torno de monarcas e líderes, mas acho que chegamos a um lugar melhor com a democracia e deveríamos seguir por essa estrada”.

Raízes surpreendentes

O exame de DNA revelou que Odenkirk é descendente de Friedrich Carl Steinholz, um homem alemão nascido em 1755 na cidade de Plön. Steinholz é identificado como filho do Duque de Plön, estabelecendo laços sanguíneos com várias famílias reais europeias. A descoberta surpreendente levanta questões sobre identidade e conexões históricas.

Reflexões sobre democracia

Apesar da revelação de sua conexão real, Odenkirk não hesitou em reiterar sua posição sobre a democracia. Em um vídeo da participação no programa, ele destacou: “Acho [um sistema monárquico] meio perverso. Compreendo isso acontecendo em todas as sociedades, em cada civilização. Mas acho que chegamos a um lugar melhor com a democracia e deveríamos seguir por essa estrada”.

A história de Bob Odenkirk revela não apenas uma conexão surpreendente com a realeza, mas também destaca a importância de questionar sistemas históricos. A reflexão do ator sobre democracia e seu papel na construção de uma sociedade melhor ressoa como uma mensagem poderosa, proporcionando uma jornada de autodescoberta que transcende as linhas do tempo e das linhagens reais.

