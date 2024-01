Em ‘relacionamento aberto’ com ator pornô, Andressa Urach fala sobre ciúmes: “Corna consciente”

Andressa Urach diz que está em um 'relacionamento aberto' com o ator pornô Lucas Ferraz (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, diz que engatou um “relacionamento aberto” com o ator pornô Lucas Ferraz, com quem ela já gravou um vídeo de sexo. Ela afirma que os dois estão “se conhecendo melhor”, mas já confessou que é muito ciumenta e não sabe se conseguirá lidar com os conteúdos produzidos pelo rapaz.

“Pensa no nervoso da pessoa, afinal, neste exato momento estou ciente que estou sendo traída. Lucas está gravando e eu estava conversando com ele no Whats”, disse a loira nos stories de seu Instagram.

Apesar de saber que ele é um produtor de conteúdo, assim como ela, Andressa afirmou que está sendo difícil lidar com a situação. Ela acreditava que por também trabalhar com vídeos de sexo levaria mais “numa boa”, mas agora percebeu que o jogo virou.

“Nunca tinha passado por uma situação dessas, de você começar a se relacionar com uma pessoa e você ser uma corna consciente (risos). Olha que situação difícil”, disse a ex-miss Bumbum. “Agora eu entendo como é difícil”, ressaltou ela.

Lucas Ferraz participou do vídeo de sexo que Andressa gravou com três homens ao mesmo tempo. Na ocasião, ela afirmou, quase “sem fôlego”, que foi a melhor experiência que ela já viveu e lamentou por ter demorado tanto.

“Meninas, eu estou sem voz. Estou acabada. Mas eu nunca tive uma experiência tão maravilhosa como a que foi hoje. Se você nunca viveu uma experiência assim, você precisa. Caraca, que sensacional! Sério, surreal!”, começou a loira.

“Vocês não têm noção. É a coisa mais gostosa, deliciosa, maravilhosa da face da Terra. Nunca tinha feito um gang, é a primeira vez. É uma experiência assim de êxtase, é muito prazer, olha, uau! Sério, é surreal. É uma sensação que nunca tinha sentido. Nossa, e uns gatos, vocês viram! Que gatos! Estou sem palavras”, disse ela.

Andressa Urach gravou vídeo de sexo com Lucas Ferras e mais dois atores (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: