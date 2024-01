‘Deepwater Horizon’: em que história real o filme em tendência na Netflix se baseia?

Deepwater Horizon é o novo filme de ação que está arrasando na Netflix e é fácil entender a razão: tem explosões, cenas impactantes e personagens heroicos interpretados por atores famosos.

No entanto, ao contrário de outros filmes de desastres, o projeto dirigido por Peter Berg dramatiza um dos piores desastres ambientais ocorridos nas últimas décadas.

Com um elenco de luxo liderado por Mark Wahlberg, o filme segue um grupo de pessoas presas no aterrorizante colapso da plataforma de petróleo Deepwater Horizon ocorrido em 2010.

Embora inspirado em fatos reais, o roteiro foi baseado em um relatório sobre o incidente escrito pelos jornalistas David Barstow, David Rohde e Stephanie Saul para o ‘The New York Times’.

Cenas do filme 'Deepwater Horizon' | (Lionsgate)

O artigo foi publicado meses após o desastre e serviu de base para o roteiro escrito por Matthew Sand e Matthew Michael Carnahan, que narra as últimas horas da instalação petrolífera.

A história real que inspirou o filme Deepwater Horizon

Construído pela Hyundai em 2001, o Deepwater Horizon era uma Unidade Móvel de Perfuração Marítima semissubmersível ou MODU projetada para extrair petróleo de ambientes de águas ultraprofundas.

Tratava-se de um dos mais avançados de sua classe, capaz de se deslocar onde houvesse depósitos e também de realizar posicionamento dinâmico, de acordo com a revista ‘Wired’.

A 400 quilômetros ao sul de Houston, a plataforma fez história ao conseguir perfurar o poço de petróleo mais profundo da história, com uma profundidade de 10.683 metros em setembro de 2009.

Meses depois, eles lidaram com a tragédia. Em 20 de abril de 2010, uma explosão descontrolada desencadeou uma série de explosões depois que uma pressão anormal se acumulou no tubo de perfuração.

De acordo com a fonte citada, uma bolha de metano foi disparada até a coluna, o que causou uma série de explosões enquanto se expandia. Nesse momento, cerca de 126 pessoas estavam a bordo.

Entre os tripulantes, ironicamente, estavam os executivos da Deepwater, que estavam comemorando sete anos consecutivos sem terem sofrido nenhum tipo de acidente perigoso.

Devido à velocidade das explosões, eles tiveram poucos minutos para abandonar a plataforma. Infelizmente, 11 deles não conseguiram e morreram. Outros 17 ficaram feridos.

Cenas do filme 'Deepwater Horizon' | (Lionsgate)

Após a explosão, a ‘Deepwater Horizon’ ficou em chamas por mais de um dia. No final, em 22 de abril de 2010, a plataforma de petróleo acabou afundando nas águas do Golfo do México.

No momento da catástrofe, a instalação - propriedade da suíça Transocean - estava sendo operada sob arrendamento pela British Petroleum (BP). Na época, soube-se que a segurança havia despertado alarmes anteriormente.

Na verdade, de acordo com a ‘Wired’, analistas descobriram que a empresa mãe tinha um número crescente de acidentes. Além disso, o técnico em eletrônica Mike Williams (interpretado por Wahlberg no filme) testemunhou que havia comunicado sua preocupação com a segurança antes do desastre.

O incidente causou aproximadamente 780 milhões de litros de petróleo derramados. No total, cerca de 180.000 km² de oceano foram afetados. Também sofreram os ecossistemas e a vida animal.

Enquanto tentativas falhadas estavam sendo feitas para fechar a abertura, numerosos esforços foram feitos para controlar o vazamento e retirar o petróleo da água, o óleo emergiu do poço por cerca de 87 dias.

A fuga foi finalmente fechada em 15 de julho. No entanto, só foi em setembro que a Guarda Costeira dos EUA declarou oficialmente que o poço estava "morto" após o bombeamento de cimento.

Cenas do filme 'Deepwater Horizon' | (Lionsgate)

Os resultados da investigação revelaram que a BP era a principal responsável pelo desastre; no entanto, também foram apontadas como culpadas a Transocean e a contratante Halliburton.

Por fim, ele foi acusado de usar cimento defeituoso no poço. Apesar disso, chegou-se à conclusão de que a BP adotou um conjunto de decisões que complicaram o processo de cimentação.

De acordo com o relatório final, citado pela revista, "adicionaram riscos e podem ter contribuído para o fracasso final do trabalho de cimentação", o que permitiu que o petróleo se espalhasse no mar.

Até o presente momento, o desastre do Deepwater Horizon é considerado um dos maiores derramamentos de petróleo marinho da história e uma das piores tragédias em uma plataforma petrolífera.