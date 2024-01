Claudia Schiffer aparece com sua filha de 19 anos e impressiona as redes sociais com sua grande semelhança

A modelo e sua filha com suas semelhanças Instagram (Instagram: @claudiaschiffer)

Embora seja tradicional que os filhos se pareçam com seus pais, normalmente é a combinação da genética de ambos os progenitores que faz com que essa semelhança se limite a um “ar de família”. No entanto, há aqueles que são uma cópia exata deles

Claudia Schiffer e Clementina Poppy

O mais comum é que isso aconteça com mães e filhas, e isso tem sido comprovado com vários exemplos de celebridades que são como duas gotas d'água: Kaia Gerber e Cindy Crawford, Reese Witherspoon e sua filha Ava Phillippe, Gisele Bündchen e Vivian ou Leni Klum e sua mãe Heidi, são algumas que podem ser mencionadas nessa lista, à qual agora pode ser adicionada Claudia Schiffer e Clementina Poppy.

Ela foi uma das melhores modelos da década de 90 e, embora esteja aposentada das passarelas há anos, pôde ser vista desfilando no último desfile da Versace, onde deixou milhares de pessoas impressionadas, não apenas pela forma como caminhava, mas também por estar exatamente igual como sempre.

Pelas ruas de Londres com sua filha

Atualmente, ela foi vista passeando pelas ruas de Londres acompanhada de sua filha Clementina Poppy e deixou milhares de internautas de queixo caído por sua grande semelhança, o que é realmente surpreendente.

Não só têm o mesmo tipo de cabelo longo e loiro, e podem se orgulhar de terem olhos azuis muito bonitos, mas suas características faciais são idênticas. Isso sem mencionar a altura e o corpo incrível da jovem de 19 anos, que, embora não tenha se aventurado no mundo da moda, se decidisse seguir os passos de sua mãe, não haveria dúvida de que ela teria o mesmo sucesso que ela.

Além disso, mãe e filha optaram por um visual descontraído e confortável para passear pela capital inglesa.