Clara Chía queria se encontrar com Shakira? Eles revelam a reação da cantora após uma proposta inesperada

Clara Chía foi apontada como a “terceira pessoa” no relacionamento entre Shakira e Gerard Piqué, que chegou ao fim em 2022 após mais de uma década juntos, dois filhos e uma vida inteira para lembrar.

Clara Chía teria querido comentar com Shakira sobre seu amor com Gerard Piqué

Desde antes que o antigo casal anuncou sua separação, as jornalistas Laura Fa e Lorena Vázquez revelaram ao mundo inteiro que a cantora colombiana supostamente havia flagrado o então jogador do FC Barcelona sendo infiel a ela. A identidade da “amiga especial” do catalão foi posteriormente divulgada pelo The Sun, que também afirmou que eles estavam “se encontrando há meses”, apesar de Gerard Piqué continuar ao lado da colombiana.

Até o momento, Clara Chía não deu nenhuma versão publicamente do que aconteceu. No entanto, aparentemente ela tentou contar a Shakira os detalhes de seu romance com Gerard Piqué.

Clara Chía pediu para se encontrar com Shakira?

Neste dia 25 de janeiro, o El Nacional da Catalunha relatou que Clara Chía supostamente "buscou uma aproximação" com a intérprete de "Acróstico", "propondo uma reunião" cara a cara.

"A intenção era explicar como as coisas se desenvolveram entre ela e Piqué, e manter uma dinâmica saudável que não afetasse os pequenos Milan e Sasha", revelam sem especificar a data em que a namorada de Gerard Piqué teria tentado ter esse encontro.

O meio também revela que Shakira teria tido uma resposta contundente à iniciativa daquela que até o momento continua sendo a parceira de seu ex.

"A renomada artista deixou claro que, sob nenhuma circunstância, estaria disposta a se encontrar com a mulher que havia sido um ponto de ruptura em sua vida, e assegurou que nem ela nem seus filhos teriam qualquer contato com ela", acrescentam.

De acordo com o jornal espanhol, a superestrela do pop latino decidiu buscar proteção para Sasha e Milán, apesar de não aceitar o convite de Clara Chía.