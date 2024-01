BBB 24: Luigi eliminado do reality show; fãs relatam erro no 6º paredão

Luigi foi o eliminado do BBB 24 desta terça-feira (30). O brother não conquistou apenas 7,29% dos votos para ficar no reality da Globo e acabou se despedindo depois de ouvir um discurso sobre “virar a estrela do jogo”, dito por Tadeu Schmidt.

“A gente não pode esperar o momento perfeito para virar estrela dessa história, porque esse momento pode nunca chegar”, começou o apresentador do Big Brother Brasil.

Em seguida, ainda sem saber qual teria sido o resultado do paredão do BBB 24, todos foram lembrados que a oportunidade pode ser rápida demais dentro do programa: “Cada semana e sobrevida nessa casa é a oportunidade de algo lindo acontecer na sua vida”, comentou Tadeu.

O discurso chegou ao fim com o apresentador da Globo lembrando da dinâmica que aconteceu nesta terça-feira (30), horas antes da votação acabar: “Imagina se essa ação que vocês tiveram hoje fosse marcada para amanhã e o Luigi fosse eliminado hoje, perdendo a chance de ganhar um carro? Imagina? Ainda bem que foi hoje Luigi, porque o eliminado é você”.

Na web, fãs do BBB demonstraram uma certa tristeza pela eliminação de Luigi. Em diversas redes sociais, anônimos afirmavam que o brother deixou a 24ª temporada cedo demais. Frases como “não era para ele sair” e “eliminaram a pessoa errada” aumentaram durante a madrugada desta quarta-feira (31).

Outros fãs do BBB 24 afirmavam que Juninho era o alvo da vez: “Eu pensava que era o Juninho e não o Luigi que iria sair”, escreveram diversos perfis que acompanharam a despedida do brother da casa.

O sexto paredão da temporada

Luigi foi o sexto participante eliminado do BBB 24. Ele disputou a preferência do público contra Isabelle (61,02%), Alane (19,55%) e Juninho (12,14%).

Agora, estão 19 participantes na casa e o prêmio, que acumula toda semana, está em R$ 550 mil.

