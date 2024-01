BBB 24: Luigi é eliminado com 7,29% dos votos no sexto paredão do programa (Reprodução/TV Globo)

Depois de uma semana morna na casa mais vigiada do Brasil, Luigi acabou sendo o sexto eliminado do reality, recebendo % dos votos para sua permanência. No entanto, contou com a menor quantidade de votos, resultando em sua partida.

Com a diminuição de participantes no Big Brother, a disputa do prêmio milionário fica ainda mais acirrada. Desta vez, com um paredão quádruplo, os brothers tiveram a chance de lutar pela permanência dentro do BBB.

Apesar do resultado, o paredão dessa semana não teve tanta emoção por parte dos espectadores, haja vista a quase decisão unânime vinda do público. Confira as porcentagem para permanência no programa:

Isabelle: 61,02%

Alane: 19,25%

Luigi: 7,29%

Juninho: 12,14%

Discussão entre Leidy Elin e Matteus agita a web

Leidy Elin e Matteus levantaram uma discussão na internet, após a dupla protagonizar uma desavença nesta terça-feira (30). Apesar da dinâmica morna do ‘Sincerão’ na noite de segunda-feira (29), os brothers agitaram a casa pela manhã seguinte.

A dupla discutiu sobre um comportamento de planta dentro da casa, causando tumulto: “Planta para mim é quem não se movimenta no jogo. Eu tenho a minha opinião e ponto!”

🚨Na área externa, Leidy Elin chamou Matteus de planta e o brother foi tirar satisfação com ela, começando uma discussão no #BBB24:pic.twitter.com/l2KX6UUlFe — Luan Carvalho (@Luan84039399) January 30, 2024

No Sincerão de segunda-feira (29), Leidy Elin disse que o brother era uma planta dentro do BBB 24 e ele não gostou de sua classificação dada pela sister. O barraco aconteceu enquanto os dois estavam rodeados de outros participantes e, na web, os comentários rolaram durante toda a madrugada.

Diversos internautas se manifestaram nas redes sociais, manifestando suas opiniões em relação aos protagonistas da discussão. Apesar de uma parte dos espectadores assinarem embaixo do discurso de Elin, outros ficaram do lado de Matteus, negando que ele possa ser classificado como uma planta devido suas recentes jogadas dentro do reality.

