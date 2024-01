BBB 24: após eliminação, Yasmin reflete sobre jogo e coloca sister contra parede

A eliminação de Luigi, no paredão desta terça-feira (30), mexeu com todos os participantes do BBB 24. Depois do programa ao vivo, Yasmin Brunet chamou Wanessa Camargo para conversar no jardim e falou qual sua estratégia de jogo a partir de agora.

Segundo a modelo, ela não vai fingir ser outra pessoa: “Eu vou ser eu e fod*-se. Se eu sair por ser eu, é muito melhor do que você não ser você e sair por não ter sido você”, afirmou a participante do camarote.

Antes deste anúncio, Yasmin falava com a filha de Zezé di Camargo que estava na hora de parar de ter medo de votar: “Uma coisa tá muito certa, cara. Eu não tenho dificuldade de votar em ninguém aqui, eu gosto de todo mundo, mas eu não tenho dificuldade”.

No desabafo, a camarote disse que não é preciso criar dificuldades na hora de votar em alguém dentro do BBB 24: “A gente não pode ter dificuldade de votar nas pessoas. tem que votar e pronto. É votar e acabou, por alguma coisa difícil, não é a pessoa, mas de difícil convivência”.

Por fim, a modelo colocou Wanessa Camargo contra a parede ao falar de uma participante específica, mas não comentou o nome: “Cê vai falar que a menina não é de difícil convivência? Você vai falar que não…”. A cantora ficou sem responder”.

O sexto paredão da temporada

Luigi foi o sexto participante eliminado do BBB 24. Ele disputou a preferência do público contra Isabelle (61,02%), Alane (19,55%) e Juninho (12,14%).

Agora, estão 19 participantes na casa e o prêmio, que acumula toda semana, está em R$ 550 mil.

