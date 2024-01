Após 8 anos, Adele retorna aos palcos europeus para uma série de apresentações

Os fãs de Adele podem comemorar. Após passar oito anos realizando shows em sua residência e Las Vegas, a cantora britânica anunciou seu retorno aos palcos da Europa. O anúncio foi feito pela própria cantora por meio de uma publicação realizada em seu perfil oficial do Instagram logo nas primeiras horas desta quarta-feira, dia 31 de janeiro.

Segundo Adele, o convite para as apresentações aconteceu há alguns meses, e foi justamente a proposta inusitada de um “estádio pop-up personalizado” para as apresentações que despertou a curiosidade da cantora e a fez aceitar a proposta.

As especulações sobre um anúncio começaram após uma postagem feita pela cantora onde em meio a uma série de imagens em preto e branco era possível ver a data “31.01.2024″ escrita em letras borradas.

Enquanto diversos fãs interagiram e levantaram a possibilidade do anúncio de um novo álbum, outros rapidamente questionaram a cantora sobre a realização de uma nova turnê, que pode se tornar realidade.

Shows em Munique, para começar

Segundo a publicação realizada na página oficial de Adele no Instagram, a princípio a cantora realizará uma série de 4 apresentações em Munique, na Alemanha. Os shows estão marcados para os dias 2, 3, 9 e 10 de agosto e devem acontecer durante o verão europeu.

“Há alguns meses recebi uma ligação sobre uma série de shows de verão. Eu estava satisfeita com meus shows no Hyde Park, em Londres, e com a minha residência em Las Vegas, então não tinha outros planos. No entanto, fiquei curiosa demais para não seguir em frente e me entregar a essa ideia: um estádio pop-up único e personalizado, projetado para qualquer show que eu queira fazer? Ah!? Bem no meio da Europa? Em Munique? É um pouco aleatório, mas continua sendo fabuloso!”.

Na publicação, Adele ainda reforça que faz 8 anos desde sua última apresentação no continente europeu: “Não me apresento na Europa desde 2016! Não poderia pensar em uma forma mais maravilhosa de passar meu verão e encerrar esta linda fase da minha vida e carreira com shows mais perto de casa durante um verão incrível”.

Apesar de não confirmar, a artista deixou a entender que os shows podem passar por outras cidades da Europa em momentos futuros, visto que as apresentações ocorrem em momentos próximos a grandes eventos esportivos realizados no continente. Ainda assim, novas datas e confirmações não foram realizadas.

Em meio aos comentários, diversos fãs se mostraram empolgados pela oportunidade de acompanhar um novo show da cantora, mas muitos também a cobraram para que uma turnê seja realizada.

