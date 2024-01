A história do jovem que sobreviveu ao incidente nos Andes, mas ‘A Sociedade da Neve’ omitiu

“A Sociedade da Neve” se tornou um dos filmes mais aclamados da plataforma Netflix devido à forma como ousou retratar o impactante acidente aéreo dos Andes em 1972, que levou 29 dos 45 passageiros a lutar pela sobrevivência. Dos 29, apenas 16 conseguiram ser resgatados após passarem 72 dias brutais expostos às perigosas condições do local, incluindo temperaturas abaixo de zero, avalanches e inanição.

O premiado diretor espanhol, J. A. Bayona (O Orfanato, 2007), fez um ótimo trabalho baseado no livro homônimo de Pablo Vierci e em todos os registros existentes, pois permitiu que ele mergulhasse na psique dos protagonistas, entre sua fé, coração e espírito de luta para se manterem vivos, sempre cuidando um do outro.

Roberto Canessa, Alfredo “Pancho” Delgado, Daniel Fernández Strauch, José Luis “Coche” Inciarte, são alguns dos sobreviventes que até hoje continuam surpreendendo com seus testemunhos. Seus nomes têm ressoado por toda parte, mas pouco se falou de um jovem que sobreviveu ao impacto da aeronave, mas que nunca pôde se reunir com o resto de seus companheiros.

A Sociedade da Neve Imagem: Netflix (Netflix)

A cena excluída de ‘A Sociedade da Neve’

Longe de buscar formas de atrair o público com cenas cheias de ação e morbidade que realmente não aconteceram, como visto em outras versões anteriores a esta, Bayona se apoiou o tempo todo nos relatos e pensamentos em voz própria dos sobreviventes, os quais classificaram o filme como “algo que esperavam ver” há muito tempo.

No filme, pode-se perceber o verdadeiro terror que os passageiros do voo 571 da Força Aérea Uruguaia sentiram quando o avião caiu nos Andes em 13 de outubro de 1972. A cena do impacto é talvez uma das mais impressionantes, pois mostra a força com que estavam caindo, o efeito da gravidade, os objetos voando que se tornaram armas letais e até mesmo como alguns foram expulsos da aeronave no momento em que ela se partiu ao meio. Um dos jovens que foi lançado para fora se chamava Carlos Valeta e seu nome despertou grande curiosidade agora.

O ator Agustín Lain interpretou Valeta, com apenas 18 anos. Assim como Numa Turcatti, o jovem não era membro da equipe de rugby, apenas acompanhava seus amigos.

De acordo com os depoimentos, Valeta teria sobrevivido milagrosamente à queda, já que alguns dos depoimentos afirmam tê-lo visto ao longe, caminhando sozinho e desorientado. Eles teriam gritado e sinalizado para que ele caminhasse em direção a eles, no entanto, em um determinado momento, eles viram como ele desabou e desapareceu na neve densa. Embora tenham tentado caminhar até ele para ajudá-lo, foi impossível se mover, pois afundavam até a cintura.

Esta cena foi filmada, mas foi removida do filme devido à falta de tempo. No entanto, recentemente, o ator compartilhou um trecho da cena, levando muitos a pedirem uma versão estendida que inclua esse trabalho. A história de Valeta agora é considerada uma das mais trágicas do incidente de 1972.