Brunna Gonçalves, esposa de Ludmilla, veio até as redes sociais para falar sobre a igreja que a cantora comprou para sua pastora no Rio de Janeiro.

No vídeo publicado pela ex-BBB, a pastora Adriana Pereira é surpreendida por Ludmilla. Segundo Brunna, sua esposa já tinha presenteado o templo com aparelhos de som.

“Ontem vi mais um sonho do meu amor se realizar. E esse com certeza foi o mais especial. Todos conhecem a Ludmilla, mas poucos tem a dimensão do que é o coração dela e, principalmente, da sua fé e conexão dela com Deus. Ao ponto de gerar surpresas como essa. Isso não é nada perto do que Ele faz nela e através dela. A medida como Deus a surpreende eu vejo que ela também busca fazer ainda mais pela obra dele. Além em de equipar toda igreja com o som de alta tecnologia, ontem ela comprou a igreja por completo. Vocês tem noção do que é isso? É amar ao próximo mais do que a si mesmo e fazer com a mensagem de Deus nunca deixe de ser alcançada por todos. Mais que isso, amar a Deus acima de qualquer coisa, razão ou circunstâncias. Cada dia mais me orgulho de você”, disse a dançarina na legenda em vídeo no Instagram.

[Vídeo] Ludmilla compra igreja e dá de presente para sua pastora: “Para o meu Deus” Imagem: reprodução Instagram (@pastoraadrianapereiraof)

Ludmilla também falou sobre o presente dado à pastora.

“Estou tão feliz que consegui comprar uma igreja para o meu Deus. Pastora Adriana Pereira vai macetar. A igreja fica na no Recreio dos Bandeirantes”.

