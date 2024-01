Taylor Swift é vítima de IA, imagens modificadas são publicadas

Taylor Swift desfrutou dos sucessos que alcançou em sua carreira durante 2023, enquanto se preparava para o que vem no novo ano; no entanto, foi surpreendida de forma negativa, pois nas redes sociais começaram a viralizar deepfakes pornográficos da cantora, os quais teriam sido feitos com Inteligência Artificial.

O 2023 foi um dos melhores anos para a intérprete de ‘Style’, que se destacou com sua turnê mundial ‘The Eras Tour’, o filme do mesmo show, o relançamento de certos discos e os inúmeros prêmios que ganhou; no entanto, 2024 começou com um sabor agridoce.

Taylor Swift fue blanco de una ‘broma’ que no terminó de gustarle. Getty Images: Taylor Swift, Dimitrios Kambo (Getty Images: Taylor Swift, Dimitrios Kambo)

Taylor Swift é vítima da IA

As imagens foram divulgadas através da rede social conhecida como X, nas quais mostraram a artista americana posando de forma explícita com elementos da equipe do Kansas City Chiefs, o que gerou milhares de interações na conta do usuário que fez a publicação.

Taylor Swift desfila por la alfombra roja de los Golden Globes 2024. / Foto: Getty Images (Amy Sussman/Getty Images)

Como era de esperar, as 'swifties' reagiram imediatamente, tornando evidente o seu descontentamento por envolver a cantora num assunto tão delicado, tendo em conta que coloca em risco a segurança e imagem de Taylor Swift.

taylor-swift-publinews-1024x1024.jpg

Por sua vez, a equipe de Taylor Swift não comentou nada sobre a situação, portanto espera-se que nas próximas horas eles emitam um comunicado para falar sobre as medidas que tomarão como parte das regulamentações em estados como Nova York, Minnesota, Texas, entre outros.