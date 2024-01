Meghan Markle recebe proposta para retorno à TV em spinoff de “Suits”

De acordo com informações do Express, a ex-atriz Meghan Markle está considerando um retorno à televisão com um spinoff da famosa série “Suits”. O projeto, intitulado “Suits: Los Angeles”, foi aprovado pelo estúdio NBCUniversal, e a fonte revela detalhes sobre as negociações em andamento.

Negociações em andamento para o Spinoff

O estúdio NBCUniversal deu o aval para o projeto que envolve Meghan Markle em um spinoff da série “Suits”. Sob o título “Suits: Los Angeles”, o programa já tem episódios escritos pelo criador da série original, Aaron Korsch, que é amigo próximo da duquesa. As negociações contratuais entre os responsáveis pela série e a agência de talentos de Meghan estão em progresso, com a fonte indicando que a atriz está no comando e os estúdios estão dispostos a fazer o que for necessário para tê-la de volta.

O retorno de Meghan à TV

A série “Suits” teve um total de nove temporadas, de 2011 a 2019, e recentemente ganhou destaque ao ser adicionada ao catálogo da Netflix. Isso despertou interesse nos estúdios para a produção do spinoff o mais rápido possível. Apesar de informações circularem sobre “Suits: Los Angeles”, Meghan Markle, que interrompeu sua carreira de atriz ao se casar com o príncipe Harry, ainda não se pronunciou sobre seu possível retorno à atuação.

Possível anúncio oficial e início da produção

Meghan e Harry - reprodução

A fonte sugere que um anúncio oficial pode ocorrer no próximo mês, marcando o retorno de Meghan Markle à TV. Caso isso se concretize, a produção do novo programa começará imediatamente. Os chefes do estúdio buscam capitalizar o renovado interesse em “Suits” desde sua inclusão no catálogo da Netflix.

O futuro de Meghan na TV

Com a possibilidade de um retorno de Meghan Markle à televisão, fãs e entusiastas aguardam ansiosamente por um anúncio oficial que pode ocorrer em breve. Enquanto isso, os estúdios estão comprometidos em aproveitar o interesse crescente na série “Suits”, proporcionando aos espectadores uma nova experiência com “Suits: Los Angeles”.

Fonte: Express UK