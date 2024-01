Kate Middleton: revelam detalhes do que a princesa estaria enfrentando

Embora a família real tenha tentado informar seus seguidores sobre a saúde de Kate Middleton, que passou por uma cirurgia abdominal, há muitas especulações que surgiram em torno da situação, devido ao tempo que ela terá que permanecer hospitalizada.

Parece que a operação da princesa de Gales não foi tão simples e não saiu como esperavam, por isso ela permanecerá no hospital por duas semanas e retomará seus compromissos reais após a Semana Santa.

É por isso que muitos internautas pediram à monarquia que informasse sobre o verdadeiro estado da futura Rainha da Inglaterra, mas eles permaneceram em silêncio para proteger sua privacidade.

O que afirmam sobre a saúde de Kate Middleton

Kate Middleton já está há 10 dias internada na Clínica de Londres, um hospital exclusivo no coração da capital britânica, por isso, apesar do tempo que ela terá que permanecer no local, garantem que ela está em boas mãos.

"Levando em consideração esses prazos, a sensação é que se trata de algo sério. Mas está em boas mãos e receberá o máximo apoio, tanto da equipe médica quanto da família", revelou uma fonte real à People.

Da mesma forma, a pessoa destacou que, embora pareça algo grave, tudo indica que ela se recuperará em breve.

"É uma jovem em forma, tenho certeza de que ela vai ficar bem", disse mencionando que ela vai tirar "todo o tempo que precisar" antes de retomar seus compromissos institucionais.

"É muito sensato tirar esse tempo. E é um ótimo exemplo para as pessoas, que às vezes são pressionadas a voltar ao trabalho o mais rápido possível, o que pode ser perigoso. É preciso se recuperar adequadamente e depois voltar. Devemos aprender uma lição com isso", afirmou.

Também se soube que o Rei Charles III a visitou antes de ser admitido para ser operado devido ao aumento da próstata.

O príncipe William cancelou todos os seus compromissos com a coroa para ficar ao lado de sua esposa e agora seu pai, resultando em uma crise de saúde na realeza britânica.

Espera-se que os pais de Middleton se mudem para Adelaide Cottage para ajudar Maria Borrallo, a histórica e insubstituível babá de George, Charlotte e Louis.

Até agora, foi Camila Parker quem se encarregou de representar sua família em alguns eventos beneficentes.