Kate Middleton: a maldição que a persegue e alerta o mundo sobre seu estado de saúde

Apenas alguns dias depois de seu aniversário de 42 anos, foi divulgado que a princesa de Gales, Kate Middleton, passou por uma cirurgia abdominal. Disseram que ela ficaria até 2 semanas no hospital, o que para muitas pessoas foi considerado um exagero, se é que realmente não era uma situação grave como haviam alegado.

Kate Middleton está no meio de uma antiga maldição que afeta a família real

Especula-se que a situação não é tão simples como é relatado, que a princesa de Gales não está se recuperando como deveria e que o canal oficial de comunicação do Palácio Real está em silêncio porque é uma situação muito grave, daí a sua ausência perante o público se prolongar até a Semana Santa, embora outros pensem que seria até abril ou maio.

Kate Middleton A famosa tem os truques e os segredos para parecer mais jovem e muito elegante (Clive Brunskill / Finnbarr Webster/Getty Images)

Agora, muitas pessoas estão percebendo que existe uma maldição sobre as mulheres da realeza britânica com o nome de Kate ou similares, Catherine, Catalina ou outros. Acredita-se que usar esse nome na família real na Inglaterra está marcado pela má sorte para elas e agora, teme-se que Kate Middleton esteja sendo alvo de um destino terrível que, dizem, poderia chegar muito em breve.

A maldição começa com Catalina de Valois, também conhecida como Catalina de França, que se casou com o rei Henrique V; quando ele morreu, deixou seu filho de 6 meses como único herdeiro e ela teve que partir. Ela conheceu Owen Tudor e teve seis filhos, mas também foi separada deles e morreu aos 35 anos confinada.

A maldição que assombra Kate Middleton

Depois vem Catarina de Aragão, a espanhola que se casou com Artur Tudor, mas ele morreu meses depois. Segundo a relação, não tinha sido consumada, então ela decidiu se casar com o irmão do falecido, Henrique VIII, que a deixou confinada para se casar com outra mulher.