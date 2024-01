Fuzuê: Miguel vira herói novamente; descubra os desdobramentos da novela

Preciosa (Marina Ruy Barbosa) ficou desesperada quando soube que seu filho sumiu em Fuzuê. Mas, após ser amparada por Bebel (Lilia Cabral) e César (Leopoldo Pacheco), ela terá uma grande surpresa vinda de Miguel (Nicolas Prattes).

Acontece que o protagonista da novela das 19 horas encontra Bernardo (Theo Matos), que acabou por fugir de casa, deixando todos aliviados. Porém, a vilã da novela deixa o momento feliz e volta a pensar que o namorado de Luna (Giovanna Cordeiro) conseguiu chamar a atenção de todos mais uma vez.

Tudo que acontece em Fuzuê

Além do retorno do filho de Preciosa, a novela da Globo guarda algumas surpresas para o público. Nesta semana, Julião (Rômulo Arantes Neto) acompanha Rejane (Valquíria Ribeiro) no primeiro dia de tratamento contra o câncer de Maria Navalha (Olívia Araújo) e Luna fica surpresa ao ver o rapaz em sua casa.

Porém, há quem esteja de olhos bem abertos na novela. Depois que faz as pazes com Luna, Miguel afirma à protagonista de Fuzuê que não confia em Julião e pede para que ela fique atenta a cada passo dele.

Miguel também revela que o tesouro de Maria Navalha foi roubado e Merreca (Ruan Aguiar), enfurecido, jura que vai encontrar quem roubou a mãe de Luna, sem saber que ela está doente. Ao descobrir sobre o câncer, Merreca corre para visitar Maria. Eles conversam e o personagem de Ruan Aguiar fica muito emocionado.

Divórcio em andamento

O divórcio de Preciosa e Heitor também parece resolvido em Fuzuê. Nos próximos capítulos da novela da Globo, a personagem vivida por Marina Ruy Barbosa recebe a intimação judicial para a audiência de divórcio e fica transtornada.

Já Heitor avisa a Bebel que está decidido que seu casamento com a vilã da trama das 19 horas acabou, deixando ela preocupada. Mas, ao que tudo indica, a personagem de Lília Cabral vai entender os motivos do genro.

