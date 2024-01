Deborah Secco vive casamento aberto com Hugo Moura; saiba quem ele é Imagem: reprodução Instagram (@dedesecco)

Casada há nove anos com Hugo Moura, Débora Secco, de 44 anos, vive um relacionamento aberto com o rapaz, com quem tem um filho de oito anos.

Mais reservado, Hugo tem 33 anos de idade e se casou com a atriz em 2015. Formado em engenharia civil, ele já atuou em novelas como ’Segundo Sol’ e ‘Malhação’, da TV Globo, e hoje em dia trabalha como fotógrafo e diretor de cinema.

Mesmo com o patrimônio, o casal vive um acordo de relação aberta, segundo o site ‘Metrópoles’. Segundo Deborah Secco, eles podem ficar com outras pessoas, porém é preciso que compartilhem sobre isso depois.

“A gente tem que ser honesto e e a gente tem que aceitar que vivemos em uma sociedade que é difícil demais, que pessoas interessantes vão surgir a cada momento, que eu vou cruzar com alguém interessante e que eu vou chegar em casa e a gente vai conversar sobre isso”, explicou a atriz.

[Vídeo] De máscara, Kanye West parte para cima de repórter e questiona se “ela trabalha para o diabo”

Utilizando uma roupa excêntrica, o rapper Ye, novo nome de Kanye West, partiu para cima de uma repórter do site TMZ nesta segunda-feira (29).

De acordo com o site ‘Quem’, ambos participavam da inauguração da estrela do cantor Charlie Wilson na Calçada da Fama em Hollywood, Estados Unidos.

Após ser questionado sobre a esposa Bianca Censori, Ye, que estava com uma máscara preta que cobria todo o seu rosto, foi para cima da repórter e pegou seu celular.

“Por que você acha que está tudo bem, sou um ser humano? Você acha que, por ser uma mulher branca, você pode se aproximar de mim assim e me perguntar alguma merda idiota como essa? Pergunte-me sobre minha mulher, falando se ela tem livre arbítrio”, gritou ele após o ataque. West se irritou com a pergunta que questionava sobre o controle que o rapper teria sobre a esposa.

Kanye rouba o telefone de uma paparazzi que perguntou se Bianca Censori, sua esposa tinha livre arbítrio.



Kanye West por 3 minutos reprendeu a fotógrafa, e disse que isso é um desrespeito, e passa totalmente dos limites.pic.twitter.com/wKoSTUk55q — Rap World (@rapworldbr) January 29, 2024

