BBB 24: planta ou não? discussão entre Matteus e Leidy Elin movimenta a web

A discussão entre Matteus e Leidy Elin sobre o que realmente é planta no BBB 24 movimentou as redes sociais depois de mais um sincerão. Os dois bateram boca no jardim da casa e acabaram viralizando e dividindo opiniões na web.

Após mais uma noite de intrigas dentro do reality show da Globo, a sister resolveu falar o que para ela era o significado de planta: “Planta para mim é quem não se movimenta no jogo. Eu tenho a minha opinião e ponto!” .

Enquanto Leidy argumentava sem parar, Matteus tentava falar, mas acabou se enrolando: O que eu faço? Porque eu não sou, eu não sou…fulana eu te amo, fulana eu não sei o que…”

Acontece que, durante o último sincerão, Elin disse que o brother era uma planta dentro do BBB 24 e ele não gostou nada disso. O barraco aconteceu enquanto os dois estavam rodeados de outros participantes e, na web, os comentários rolaram durante toda a madrugada.

Muitos fãs do reality da Globo ficaram do lado de Matteus, afirmando que ele é muito presente no jogo: “Não acho ele uma planta. Ganhou líder, anjo, não vai feito manada em cima do Davi, tem personalidade e visão de jogo”, escreveu uma pessoa.

Um outro perfil destacou que a sister é a “maior planta” da atual temporada do Big Brother Brasil e defendeu o brother: “A Leidy chamando o Matteus de planta, sendo que ela também é”, destacou outra pessoa.

Já quem ficou do lado da sister comentou que Matteus foi uma vaga desperdiçada por Boninho: “Ele, Ane, Raquele, Luigi e Michel desperdiçaram a vaga com esse pessoal que não movimentam a casa”, escreveu outra fã.

“Só assim para eles acordarem. Até que enfim…uma tretinha”, brincou uma seguidora do BBB. Além desses comentários, outros anônimos brincaram com a situação e falaram que a culpa era de Davi.

