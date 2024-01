[Vídeo] Cantora tatua rosto do namorado ‘Blueface’ na bochecha; ele está preso Imagem: reprodução Instagram (@bluefacebabyy)

Chrisean Rock, de 23 anos, causou alvoroço na internet neste domingo (28) após fazer uma tatuagem ousada. A cantora tatuou o rosto do namorado, Blueface, em sua bochecha. O rapper de 27 anos está preso.

Em vídeo publicado nas redes sociais a jovem, que tem um filho com o também rapper, aparece realizando o procedimento. Contudo, não é possível saber se a tatuagem é permanente ou temporária. “Libertem Bluefaace, meu papai, eu te amo, papai”, escreveu a mulher na legenda.

A relação entre Chrisean Rock e Blueface é conturbada. Em dezembro de 2023 a cantora denunciou o rapper violência doméstica, alegando que ele teria dado um soco em seu rosto, além de dizer que ele não cumpria as funções como pai. O rapper cumpre pena por violação de liberdade condicional.

LEIA TAMBÉM: BBB 24: Davi chama por mãe enquanto dorme: “Deve estar sonhando”

Confira o procedimento publicado por Chrisean:

🚨Namorada de Blueface, Chrisean Rock revela ter feito tatuagem do rapper em seu rosto pic.twitter.com/Yylhe3P6Gu — RAP MAIS (@RapMais) January 28, 2024

Namorado confessa que matou personal trainer e jogou corpo na calçada dos pais dela, no RS

A Polícia Civil investiga a morte da personal trainer Débora Michels Rodrigues da Silva, de 30 anos, que foi encontrada com sinais de estrangulamento, em Montenegro, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, o principal suspeito pelo crime é o namorado da vítima, Alexander Gunsch, que está preso e confessou o crime. Ele foi flagrado deixando o corpo na calçada da casa dos pais dela.

O caso aconteceu na última sexta-feira (26). De acordo com a Brigada Militar (BM), um homem foi flagrado por câmeras de segurança retirando o corpo de Débora de um carro e colocando na calçada. Para a investigação, se trata do namorado da vítima, que teve o pedido de prisão preventiva acatado pela Justiça. Ao ser detido, ele confessou o crime à polícia.

Conforme o delegado Marcelo Farias Pereira, responsável pelo caso, a personal trainer namorava com Gunsch desde que tinha 18 anos. De lá para cá, passou a morar com ele, que sempre frequentou a casa da família dela. Porém, a mulher pretendia encerrar o namoro e o homem disse que não estava de acordo.

“Ele disse que eles estavam em um processo de separação e que, na data do fato, eles acabaram discutindo por ciúmes e, a partir daí, segundo ele declarou, a vítima acabou agredindo ele e ele, na sequência, agarrou a vítima pelo pescoço, acabou jogando ela contra o armário e isso, segundo ele, veio ocasionar a morte da vítima”, explicou o delegado ao site G1.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Polêmica na Família Real: tio de Kate Middleton negocia participação em reality show

⋅ Atriz pornô Jesse Jane é encontrada morta ao lado de seu namorado

⋅ Professor de jiu-jítsu é preso acusado de agredir e torturar a ex-mulher por pelo menos 6 horas, no RJ