Veja como atualmente está Linda Blair, a protagonista de ‘O Exorcista’

A cinematografia de terror gerou inúmeras lendas, mas poucas deixaram uma impressão tão duradoura como Linda Blair, a atriz que interpretou o papel de Regan MacNeil no emblemático filme ‘O Exorcista’.

Ao longo dos anos, sua atuação destacada como a menina possuída de 12 anos deixou uma marca duradoura na memória dos fãs de cinema de terror.

Vamos contar aqui sobre a fascinante jornada de Linda Blair desde seu icônico papel em ‘O Exorcista’ até o presente, revelando como ela está atualmente e explorando os caminhos que ela tomou em sua carreira.

Como tem sido a trajetória de Linda Blair?

Em 1973, Linda Blair alcançou a fama e se tornou um ícone do gênero de terror graças à sua atuação em 'O Exorcista'.

Sob a direção de William Friedkin, o filme se tornou um fenômeno cultural, deixando audiências ao redor do mundo aterrorizadas. A interpretação de Blair como a possuída Regan foi tão convincente e assustadora que lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante, uma conquista impressionante para uma jovem atriz.

A trama, baseada no romance homônimo de William Peter Blatty, segue a história de Regan, uma menina inocente possuída por uma entidade demoníaca. A intensidade das cenas de exorcismo e o talento de Blair para transmitir horror e angústia fizeram com que sua atuação fosse inesquecível. Em reconhecimento à sua destacada atuação, ela recebeu o prêmio Globo de Ouro de Melhor Atriz Coadjuvante em 1974.

"O Exorcista" continua sendo uma referência no cinema de terror, garantindo um lugar especial para Linda Blair na história da sétima arte.

Depois de 'O Exorcista', Linda Blair continuou sua carreira de atriz, embora nenhum de seus projetos posteriores tenha alcançado a mesma magnitude de sucesso que o icônico filme de terror. Ao longo dos anos, ela participou de diversos filmes e programas de televisão, mas seu legado continua estreitamente ligado à obra-prima do terror.

Como Linda Blair está agora?

Em 2004, Blair deu um passo significativo ao fundar a Linda Blair WorldHeart Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada à reabilitação de animais maltratados ou abandonados, com o objetivo de prepará-los para futuras adoções.

Seu trabalho incansável a levou a colaborar ativamente com várias organizações de defesa dos direitos dos animais, consolidando-se como uma destacada defensora nessa nobre causa.

A sua participação em ‘O Exorcista: o Devoto’, a sequência do clássico de terror dirigido por David Gordon Green, não se limitou a ser consultora durante as filmagens, onde compartilhou sua valiosa experiência para guiar Lidya Jewett e Olivia Marcum em seus papéis como as novas jovens possuídas.

Além disso, surpreendeu os fãs ao fazer uma breve participação no final do filme. Neste momento emocionante, ela retomou o icônico personagem de Regan, agora quarenta anos depois do trabalho original, reafirmando sua conexão única com a obra que a lançou para a fama.

Atualmente, Linda Blair é lembrada não apenas pelo seu legado no cinema de terror, mas também pelo seu compromisso com causas altruístas e sua constante contribuição para o bem-estar animal.