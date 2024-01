Shakira reaparece com um visual que impressionou as redes: dizem que ela se parece com Clara Chía

Shakira reaparece com um visual que chocou as redes: dizem que ela se parece com Clara Chía Getty Images: Pietro S. D'Aprano / Instagram: @3gerardpique (Getty Images: Pietro S. D'Aprano / Instagram: @3gerardpique)

Shakira é uma das celebridades que mais se destacou por estar na moda e sempre mostrar seu lado mais sensual e luxuoso com diferentes trajes. No entanto, uma recente fotografia da artista colombiana mostrando um novo visual demonstrou que ela se parece muito com Clara Chía Martí, o que desencadeou uma infinidade de críticas.

Shakira é comparada com Clara Chía: um visual muito chique e simples

Nas fotos mais recentes de Clara Chía, muitos internautas afirmaram que a espanhola está cada vez mais parecida com Shakira, o que gerou uma série de comentários negativos em relação à nova namorada de Gerard Piqué. No entanto, nos últimos dias, a colombiana foi vítima da mesma acusação, pois com um novo visual mostrou ser idêntica à jovem catalã de 24 anos de idade.

Uma foto circulando nas redes sociais onde Shakira exibe um novo visual relaxado composto por jeans largos, sapatos brancos de plataforma, um suéter vermelho, um colar prateado com uma pequena bolsa preta e seu cabelo meio preso sem maquiagem, foi assim que a colombiana foi comparada com Clara Chía, demonstrando que elas têm uma grande semelhança, principalmente na época em que a jovem espanhola foi descoberta como a nova namorada de Gerard Piqué.

Shakira foi criticada por reaparecer com um visual semelhante ao de Clara Chía

"O que aconteceu, Shakira, você não é assim?", "Será que ela quer parecer jovem como Clara Chía?", "Esse não é o visual para sair à noite", "Vestindo-se assim, você não encontrará um parceiro", "Você é linda, formal ou informal", "Olha só, ela quer se parecer com Clara Chía, até se veste igual", foram alguns dos comentários que Shakira recebeu nas redes sociais.

Com duras críticas, os internautas apontaram que Shakira se parece muito com Clara Chía Martí de 2021. Apesar do novo visual de Shakira ter gerado comentários negativos, os fãs da colombiana estiveram presentes para defendê-la, destacando que ela é humana e tem todo o direito de se vestir como quiser.