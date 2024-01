Remake de Renascer: 3 situações mudam o rumo de José Inocêncio na novela da Globo

Passando por um turbilhão de emoções no remake de Renascer, José Inocêncio (Humberto Carrão) precisa se preparar para novas surpresas na novela da Globo. Depois de ser visto dentro de um caixão, 3 momentos marcam a vida do protagonista no capítulo desta terça-feira (30). Confira a lista!

Morto-vivo

Remake de Renascer: falsa morte de José Inocêncio movimenta a novela da Globo (Fabio Rocha/TVGlobo)

Depois de ter sua morte anunciada, José Inocêncio surpreende a todos ao aparecer vivo na casa de Jacutinga (Juliana Paes). É claro, Maria Santa (Duda Santos) não contém a emoção de ver o protagonista de Renascer fora do caixão e comemora, afirmando que foi um grande milagre.

Proposta indecente

A morte de Belarmino (Antonio Calloni) e Firmino (Enrique Díaz) não será de mentira. No capítulo desta terça-feira (30), Nena (Quitéria Kelly) se desespera ao ver os corpos dos dois e acaba recebendo uma proposta indecente de José Inocêncio, que garante aos funcionários de sua fazenda que não matou o coronel.

Remake de Renascer: Nena (Quitéria Kelly) vende suas terras para José Inocêncio (Humberto Carrão) (Fabio Rocha/TVGlobo)

Na cena, o protagonista do remake convence a viúva que vender a fazenda de Belarmino para ele é um ótimo negócio e ela acaba aceitando a proposta.

Casamento à vista

Com José Inocêncio vivo, Jacutinga diz que Maria Santa só deixa sua casa depois de subir ao altar e ele aceita. O personagem de Humberto Carrão corre para avisar Padre Santo (Chico Díaz) que aceita fazer a cerimônia.

Mas, o religioso diz que só celebra o casamento com Maria Santa no bordel se não houver convidados. Na casa, Jacutinga orienta Maria Santa sobre a vida de casada, ao saber que tudo vai acontecer como ela pediu.

Remake de Renascer: Padre Santo (Chico Diaz) celebra o casamento de Santinha (Duda Santos) e José Inocêncio (Humberto Carrão) (Fábio Rocha/Globo)

