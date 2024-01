Remake de Elas por Elas: Jonas e Helena feitos de bobos; Danilo dá novo golpe

Nos próximos capítulos de Elas por Elas, Jonas (Mateus Solano) e Helena (Isabel Teixeira) estão mais unidos desde que a verdade sobre a troca de bebês na maternidade foi revelada por Sérgio (Marcos Caruso) e acabam descobrindo que foram alvos de outro golpe cruel.

No remake das 18 horas, o ex-casal encontra pistas que comprovam que Danilo (Erom Cordeiro) deu um golpe na empresa da protagonista. O homem chega até a receber o dinheiro do golpe, mente para Míriam (Paula Cohen) e ainda foge para o aeroporto, mas a enfermeira descobre e aciona Fagundes (Antonio Tabet).

O clima no remake de Elas por Elas anda tão estranho que o personagem vivido por Mateus Solano decide dormir fora de casa por uma noite. Mas, ao saber que Danilo está no aeroporto da cidade corre para impedir que ele fuja com o dinheiro.

Remake de Elas por Elas: Danilo rouba fortuna de Helena e foge para o aeroporto (Manoella Mello/Globo)

Na cena, Jonas consegue cercar Danilo, mas é atingido por um tiro. A emoção toma conta de Helena, que socorre o ex-marido, que está caído no chão do aeroporto, enquanto o bandido foge.

Sem saber de nada do que está acontecendo, Adriana (Thalita Carauta) tem um mau pressentimento, enquanto Jonas é levado para o hospital mais próximo para ser operado. Segundo o médico, o estado de saúde revela que a situação do personagem é mais grave do que todos esperavam.

Remake de Elas por Elas: Jonas leva tiro e fica entre a vida e a morte (Léo Rosario/Globo)

Fora dali, Fagundes e Míriam tentam encontrar Danilo, que muda seu visual radicalmente para seguir sendo um foragido. Sem sucesso, a enfermeira conta outra bomba para o comparsa envolvendo a família de Helena. Ela confessa para Fagundes que o neto biológico de Sérgio está vivo.

O remake de Elas por Elas é escrito por Thereza Falcão e Alessandro Marson , que adaptaram a novela de sucesso desenvolvida por Cassiano Gabus Mendes, em 1982. O elenco atual conta com Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles, Maria Clara Spinelli e Lázaro Ramos, entre outros famosos.

