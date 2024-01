Pouco antes de sua vinda ao Brasil, Morrissey cancela shows alegando “exaustão física”

A recente notícia sobre o cancelamento dos shows de Morrissey nos Estados Unidos deixou os fãs brasileiros do cantor em estado de alerta e, infelizmente, eles viram seu maior temor se concretizar. Conforme publicado pelo Tenho Mais Discos que Amigos, o ex-Smiths confirmou o cancelamento de sua turnê pela América Latina, incluindo as apresentações que seriam realizadas no Brasil.

Conforme a publicação, os shows do cantor estavam agendados para os dias 22 e 24 de fevereiro, em São Paulo e Brasília, respectivamente. As apresentações em questão já não eram a primeira data divulgada para o show do cantor, que originalmente deveria ter acontecido no mês de setembro de 2023. Na ocasião, as apresentações foram canceladas visto que Morrissey apresentou um quadro de dengue.

O novo cancelamento também se deu por motivos de saúde, desta vez relacionado ao bem-estar mental do cantor.

Conforme um comunicado da produtora responsável pelos shows de Morrissey no México, o cantor recebeu orientação médica para permanecer descansando em sua casa após passar por um quadro de “esgotamento físico”.

A turnê também teria shows no México, Argentina, Chile, Colômbia e Peru.

Produtora se pronuncia

Em comunicado enviado à imprensa, a produtora Free Pass, responsável pelos shows de Morrisey no Brasil, confirmou o cancelamento e afirmou que dará detalhes sobre a política de reembolso dos ingressos.

“Lamentamos informar que, por motivos alheios à Free Pass e à Onstage, os shows do cantor Morrissey, programados para acontecer no dia 22 de fevereiro no Espaço Unimed em São Paulo, e no dia 24 de fevereiro em Brasília no Opera Hall, foram cancelados, assim como todas as outras datas agendadas para a América Latina.

‘Morrissey está sob supervisão médica devido à exaustão física. Foi ordenado que descanse por duas semanas e ele permanecerá em Zurique’, informa Donnie Knutson.

Em breve informações sobre o reembolso”.

