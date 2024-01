Polêmica na Família Real: tio de Kate Middleton negocia participação em reality show

A princesa de Gales, Kate Middleton, encontra-se em um delicado processo de recuperação após uma intervenção cirúrgica abdominal, impondo-lhe três meses de convalescença. Enquanto busca tranquilidade neste momento difícil, uma polêmica familiar surge com a notícia de que seu tio materno, Gary Goldsmith, está prestes a participar do ‘Big Brother Famosos’ da ITV, após assinar um acordo em negociações.

Gary Goldsmith nos holofotes com personalidade marcante

Gary Goldsmith, conhecido por suas controvérsias anteriores e sua personalidade direta, sem filtros, entrou em negociações com a ITV para participar do reality show que está programado para ir ao ar em março. A ligação de Gary com a família real, somada à sua maneira marcante de expressar suas opiniões, foi um fator determinante para sua escolha na próxima edição do programa.

Antecipação para o ‘Big Brother Famosos’ e críticas recentes aos Duques de Sussex

Fontes consultadas pelo ‘The Sun’ revelaram que Gary Goldsmith está ansioso para participar do reality show, tendo finalizado recentemente os termos do acordo. Nos últimos tempos, o tio de Kate Middleton tem ganhado destaque pelas fortes críticas dirigidas aos duques de Sussex, chegando a descrever o príncipe Harry como “petulante” e “egoísta”. Esta participação no programa promete adicionar mais uma camada de controvérsia à sua imagem pública.

LEIA TAMBÉM: Meghan Markle e Harry são acusados de “insensíveis” após sua última aparição pública e estão recebendo críticas

Conciliação de Kate Middleton com convalescença e polêmica familiar

© Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Enquanto Kate Middleton procura tranquilidade durante seu período de recuperação, a notícia da participação de Gary Goldsmith no ‘Big Brother Famosos’ adiciona uma reviravolta inesperada à dinâmica da família real. A princesa de Gales enfrenta desafios de saúde, ao passo que seu tio prepara-se para entrar nos holofotes da televisão britânica. O público aguarda ansiosamente para ver como essa nova polêmica se desenrolará nos próximos meses.

Fonte: Notícias ao minuto