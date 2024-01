Paraíso Tropical: 3 momentos cabeludos da separação de Antenor e Ana Luísa

A separação é algo difícil e muito doloroso para qualquer casal e para Antenor (Tony Ramos) e Ana Luísa (Renée de Vielmond) não é diferente. Por mais que ambos queiram chegar a um acordo em Paraíso Tropical, a briga vai piorar em 3 momentos que acontecem nos próximos capítulos.

Desentendimento judicial

Paraíso Tropical: o namoro de Antenor e Fabiana foi um dos mais criticados em 2007, quando a novela foi exibida no horário nobre da Globo (Divulgação/Globo)

A traição de Antenor foi descoberta por sua esposa, que rapidamente pediu o divórcio. Mas, o personagem de Tony Ramos vai complicar tudo ao reafirmar que não dará a separação consensual como ela deseja.

Sem levar desaforo para casa, a personagem de Renée de Vielmond na novela da Globo garante que vai partir para o litigioso e a vida dele fica ainda mais complicada.

Morar fora do Brasil

Paraíso Tropical: em 2007, o romance de Lucas e Ana Luisa foi um dos assuntos mais bombásticos da televisão (Renato Rocha Miranda/Globo)

A nova vida amorosa de Ana Luísa também anda agitada. Em Paraíso Tropical, Lucas (Rodrigo Veronese) recebe uma proposta para trabalhar fora do Brasil e convida a amada para morar com ele em Boston, nos Estados Unidos.

Uma inimiga por perto

Marion (Vera Holtz) se faz de uma boa amiga para Ana Luísa, mas a vilã da novela da Globo quer apenas tirar vantagem de qualquer situação. Por isso, ela decide que vai impedir a ex-mulher de Antenor de morar fora do Brasil.

Paraíso Tropical: Marion (Vera Holtz) flagra Antenor (Tony Ramos) com Fabiana (Maria Fernanda Cândido) (Divulgação/Globo)

No plano, Marion conta para Olavo (Wagner Moura) que Ana Luísa está se relacionando com Lucas. Já o cafajeste faz Antenor descobrir que Daniel (Fábio Assunção) está encobrindo o romance dela.

A novela Paraíso Tropical foi exibida originalmente no ano de 2007. Além da reprise na Globo, a história de Gilberto Braga também está no catálogo do Globoplay e também já foi reprisada no canal Viva.

O elenco da novela conta com Alessandra Negrini, Fábio Assunção, Wagner Moura, Camila Pitanga, Reginaldo Faria, Débora Duarte, Tony Ramos, Glória Pires, Marcello Antony, Vera Holtz, Bruno Gagliasso, Hugo Carvana, Yoná Magalhães, Renée de Vielmond, Rodrigo Veronese e Maria Fernanda Cândido, entre outros famosos.

