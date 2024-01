Netflix: o filme baseado em uma história real brutal com 2 horas de duração e é extremamente impactante

Lançado recentemente, o filme ‘A garota mais sortuda do mundo’ já é uma das produções mais populares na Netflix e é uma história que aborda o assunto do movimento revolucionário #Metoo, que completa agora 5 anos.

‘A garota mais sortuda do mundo’ é um filme baseado em fatos reais

É um filme estrelado por Mila Kunis, e sua história gira em torno de um drama psicológico baseado no livro homônimo de Jessica Knoll, que foi lançado em 2015 e se tornou um best-seller nos Estados Unidos, antecipando o que explodiria dois anos depois.

O livro e o filme dirigido por Mike Barker contam a história de Ani FaNelli, que está prestes a se casar e justo quando recebe uma oferta de emprego para trabalhar no New York Times, deve enfrentar o maior trauma de seu passado: sobreviveu a um brutal ataque escolar, e há aqueles que acreditam que ela esteve envolvida nesse ataque.

Diante da insistência de um documentarista que busca seu testemunho para um filme, FaNelli detalha o pano de fundo dessa história, que envolve ter sido vítima de um brutal ataque sexual que a deixou marcada para sempre. A divulgação de sua história gera, assim como o movimento MeToo gerou, uma reação em cadeia entre outras vítimas de abuso sexual.

O longa-metragem é baseado na história da escritora Jessica Knoll, que foi estuprada quando tinha 15 anos de idade

O romance é baseado na vida real da escritora Jessica Knoll, que aos 15 anos de idade foi vítima de um estupro coletivo por parte de três colegas da escola elitista que frequentava.

“No início, eu estava muito confusa e em estado de choque. Eu tinha apenas 15 anos. Mas eu entendi que aquilo era um crime. Quando consegui me recuperar, fui ao hospital para ser examinada e receber contraceptivos. Perguntei à médica se o que tinha acontecido comigo era um estupro e ela me disse que não estava qualificada para me responder. Sua atitude me deixou muito desconcertada”, revelou a autora em uma entrevista para La Vanguardia em 2016.