Mulheres de Areia: 4 situações difíceis deixam Raquel em risco na novela da Globo

A tensão desde que Raquel (Glória Pires) apareceu é muito forte e prova disso é que algumas bombas vão explodir nos próximos capítulos de Mulheres de Areia. Confira abaixo 4 motivos para todo mundo detestar a gêmea má na novela da Globo!

Casamento negado

Reprise de Mulheres de Areia: O casamento de Marcos e Raquel pode acabar (Reprodução/Globo)

A volta de Raquel (Glória Pires) cai como uma bomba para Marcos (Guilherme Fontes), que garante para Sampaio (Adriano Reys) que vai se esforçar para ficar com Ruth (Glória Pires), que é seu verdadeiro amor, desde o primeiro capítulo da novela.

LEIA TAMBÉM: Remake de Renascer: Globo decreta a morte de José Inocêncio na novela das 21h

Ruth magoada

Mulheres de Areia: Gloria Pires vestida como Ruth (Divulgação/Globo)

A protagonista de Mulheres de Areia ainda tenta entender o que aconteceu com sua vida desde que a irmã reapareceu. Magoada, Ruth fala para Isaura (Laura Cardoso) que ela a traiu ao proteger Raquel, mas a mãe argumenta que a gêmea má tinha prometido ir embora.

LEIA TAMBÉM: BBB: Marcela Mc Gowan guarda tesouros do reality; será que você adivinha?

Bebê chegando

Mulheres de Areia: Malu afirma que Raquel vai atormentar a vida do pai (Divulgação/Globo)

Dentro da mansão, o clima continua pesado e Clarita (Susana Vieira) perde a paciência com Ra­quel e a expulsa de casa. Mas, Malu (Vivianne Pasmanter) chega para amolecer o coração da dondoca. A irmã de Marcos conta para sua mãe que ela vai ser avó.

LEIA TAMBÉM: Paraíso Tropical: 3 momentos cabeludos da separação de Antenor e Ana Luísa

Ruth luta por Marcos

Reprise de Mulheres de Areia: Após perder casamento, Ruth fala em superação (Reprodução/Globo)

Depois da separação, Marcos viaja de noite para Pontal decidido a convencer Ruth, mas o protagonista da novela da Globo não encontra a amada em casa. Acontece que Floriano (Sebastião Vasconcelos) consegue convencer Ruth a voltar para o Rio de Janeiro e se vingar de Raquel, ou melhor, a lutar pelo seu verdadeiro amor.

Reprisada pela pela terceira vez na TV Globo, Mulheres de Areia estreou no Vale a Pena Ver de Novo no dia 26 de junho de 2023, substituindo Chocolate com Pimenta, e deve acabar no começo de abril de 2024. Até o momento, não foi divulgado qual novela deve substituir a clássica briga entre as gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas pela atriz Glória Pires.

LEIA TAMBÉM: Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 28 de janeiro a 3 de fevereiro de 2024