Meghan Markle e Harry são acusados de “insensíveis” após sua última aparição pública e estão recebendo críticas

Já faz um bom tempo desde que Meghan Markle e Harry não fizeram uma aparição pública juntos, mas agora eles o fizeram na estreia de um longa-metragem na Jamaica e parece que não é o momento certo para “se exibirem” no tapete vermelho. Recentemente, o filho do Rei Carlos foi criticado por receber um prêmio em meio aos problemas de saúde enfrentados por vários membros de sua família direta.

Meghan Markle e Harry receberam duras críticas pela falta de empatia com a família real

Com Kate Middleton no hospital e o rei Charles prestes a ser operado da próstata, é estranho que os duques de Sussex não apenas estejam fazendo uma viagem, mas também estejam promovendo um filme como se tudo estivesse perfeito.

Faz algum tempo que eles cortaram os laços com a família real britânica, mas Kate Middleton é a esposa do irmão de Harry, William, enquanto o rei Charles é seu pai. Ambos parecem deixar tudo isso de lado para promover um filme biográfico de Bob Marley e isso está gerando críticas a eles.

Meghan Markle e Harry marcaram presença no Carib Theatre de Kingston para promover um filme de Bob Marley

O príncipe Harry e Meghan Markle desfilaram juntos pelo tapete vermelho do Carib Theatre de Kingston, Jamaica, onde ocorreu a estreia do longa-metragem biográfico de Bob Marley, intitulado ‘Bob Marley: One Love’. Ambos estavam glamorosos, elegantes e estilosos, mas as críticas não pararam de chegar.

Meghan Markle parecia na moda com seu estilo coquete em um vestido preto simples de alças e saia rodada da Carolina Herrera, cabelo preso e maquiagem simples, o que é um claro exemplo de como se vestir aos 40 anos.

No entanto, muitas pessoas se questionaram por que iriam à estreia de um filme quando as coisas na Inglaterra estão tão complicadas, diante da incerteza da saúde de Kate Middleton e o rei prestes a passar por uma cirurgia.