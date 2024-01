Meghan e Harry 'quebram o gelo' em visita à Jamaica

O Príncipe Harry e Meghan Markle foram vistos sorrindo e descontraídos durante um encontro com o primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness, na estreia do filme 'Bob Marley: One Love'. A recepção calorosa contrasta com a visita anterior do casal à Jamaica, marcada por tensões e críticas à monarquia britânica.

Novo capítulo nas relações

A estreia do filme proporcionou uma oportunidade para Harry e Meghan fortalecerem laços com o primeiro-ministro Holness. Em 2022, durante a visita de William e Kate, o primeiro-ministro anunciou a intenção do país de "se afastar" da Família Real. Agora, a interação positiva sugere uma mudança nas dinâmicas.

O vídeo compartilhado nas redes sociais destaca a diferença de recepção entre os casais reais. Enquanto William e Kate enfrentaram protestos e críticas, Harry e Meghan foram elogiados e até chamaram Harry de "jamaicano honorário". A postura descontraída do príncipe durante o evento também indica um desejo de apresentar uma imagem mais informal.

Prince Harry and Meghan Markle's brutal swipe at the monarchy in subtle move https://t.co/yaabWzOiYB — Bruno Nonato (@BrunoNonato12) January 25, 2024

Meghan optou por um vestido preto elegante, brincos de ouro extravagantes e maquiagem glamorosa. Enquanto isso, Harry escolheu um visual casual, refletido na camisa de gola aberta. A especialista em linguagem corporal Judi James observou uma intenção de tornar a aparição menos formal, resgatando a paixão dos "primeiros dias" de seu relacionamento.

Reconhecimento de figuras

Além do encontro com o primeiro-ministro, Harry foi visto posando com Ziggy Marley, filho de Bob e Rita Marley. O momento descontraído, compartilhado nas redes sociais, destaca a conexão do príncipe com figuras icônicas, enquanto os fãs celebram o contraste com a visita anterior do Príncipe William e da Princesa Kate.

O encontro positivo em Kingston oferece uma perspectiva renovada sobre as relações da Família Real com a Jamaica. A postura descontraída e as interações calorosas sinalizam uma tentativa de construir pontes e mudar narrativas anteriores, proporcionando uma nova dinâmica nas relações entre a monarquia e a nação jamaicana.