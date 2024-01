Lucro e decepção: a verdade por trás do Guinness

Para muitos, entrar no Guinness Book of World Records é uma conquista extraordinária. Mas por trás do prestígio há uma realidade complexa e comercial. Desde sua origem inusitada em 1951, o 'Livro dos Recordes' evoluiu, perdendo sua integridade original, diz o Mega Curioso.

Uma brincadeira que virou fenômeno

Hugh Beaver, dono da Guinness Brewery, deu início ao livro após uma discussão sobre a ave de caça mais rápida. Publicado pela primeira vez em 1955, tornou-se um best-seller rapidamente. No entanto, o crescimento descontrolado levou a uma mudança de propósito ao longo dos anos.

Muitos aspiram a um lugar no livro para serem "imortalizados", conforme Larry Olmsted, recordista de pôquer. No entanto, a realidade é que poucos registros são publicados anualmente, causando desapontamento entre os competidores.

O Guinness afirma que as pessoas buscam o livro como uma forma de medição e compreensão de seu lugar no mundo. A busca por 'o maior, o menor, o mais rápido' oferece uma perspectiva única da posição social do ser humano.

Com o declínio das vendas do livro devido à internet, o Guinness teve que se reinventar. A fusão em 1997 e a formação da Diageo marcaram uma mudança significativa, transformando o Guinness em um negócio autossustentável.

Críticas e perda de integridade

Antigos membros da equipe criticam a abordagem sensacionalista adotada para manter o público. A comercialização de recordes sem sentido e taxas para reconhecimento geraram descontentamento, levando muitos a questionar a integridade da instituição.

A autointitulação como "autoridade incomparável" é questionada pelos fãs, destacando que o Guinness nunca foi formalmente reconhecido como tal. As taxas para reconhecimento de recordes e os serviços da GWR Consultoria levantam dúvidas sobre as verdadeiras motivações da empresa.

Ao longo dos anos, o Guinness World Records pode ter perdido parte de sua autenticidade, mas sua marca continua atraindo aspirantes a recordistas em busca de reconhecimento e imortalidade. O que começou como uma brincadeira na Irlanda transformou-se em um fenômeno global com uma narrativa complexa nos bastidores.