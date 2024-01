JLo está transmitindo uma mensagem com seus recentes looks florais

A Semana da Alta Costura de Paris não decepcionou com alguns dos looks mais glamorosos do início do ano, com Zendaya e seu corte Medusa que fez sucesso em Schiaparelli e Jennifer Lopez coberta de pétalas de rosa brancas.

O glamour teve um ponto de encontro na Cidade do Amor. Desta vez, a ‘Diva do Bronx’ se coloca como o máximo referencial da tendência ‘rosete’, um estilo romântico que promete deixar de lado o já famoso ‘coquete’, cobrindo os looks das mulheres com flores.

Jennifer Lopez se une la tendencia rosette en los Golden Globes 2024. Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Não faz muito tempo que vimos a esposa de Ben Affleck comparecer ao gala do Golden Globes 2024, onde ela usava um lindo vestido rosa com grandes babados nas mangas que imitavam grandes rosas, assinado por NICOLE + FELICIA.

Mas os enfeites florais em 3D não pararam por aí, durante o desfile da Schiaparelli, a cantora de 54 anos posou com um casaco XL branco que destacava uma característica especial, enfeites de pétalas de rosa reais! Acertando assim um dos looks mais icônicos desse evento de moda.

Jennifer Lopez volta a apostar nas flores 3D

Jennifer Lopez sabe como impactar e ser a melhor vestida nos diferentes eventos e galas que ela frequenta, desta vez, com sua presença na Semana de Alta Costura em Paris, a mulher que deu vida a 'Selena Quintanilla' fez isso novamente e posou com uma grande capa floral que encantou aqueles que a viram chegar ao desfile de Elie Saab.

A este estilo, ela adicionou a tendência ‘coquete’ com um laço de veludo verde oliva (que, aliás, é uma das cores que promete reinar nas tendências de 2024), combinando com seu exuberante vestido com um decote profundo em forma de ‘V’, que apenas terminava com um cinto ornamental, que destacava sua cintura ao mesmo tempo em que dava a soltura necessária a um tecido digno para a primavera, ao qual ela apenas adicionou um par de sapatos na cor bege.

Este novo visual fez com que os especialistas em moda afirmassem que Jennifer Lopez estava em sua era de "corações e flores", mas não apenas eles perceberam, também os fãs que já começaram a se perguntar se isso tem um significado mais profundo para a cantora.

O que significam os looks de flores de Jennifer Lopez?

JLo decidiu começar o ano com mudanças, a primeira delas em seu estilo, dando ainda mais destaque às flores. Isso, somado ao seu novo corte de cabelo que a deixou 10 anos mais jovem, pode ser uma forma de preparar os fãs para a grande festa que vem com o lançamento de seu novo álbum 'This is Me... Now'.

Embora não se saiba ao certo o que isso poderia significar, pode ser uma forma de antecipar o que virá em seu próximo álbum, mas se aprofundarmos nas cores que ela usou em cada um dos looks, elas podem estar relacionadas com seu relacionamento com Ben:

Branco: Procura a eternidade, solidez e estabilidade em um relacionamento.

Lila: Associado ao positivo, faz referência à felicidade, saúde e boa sorte.

Verde: Refleja harmonia, relaxamento, fertilidade, vitalidade, natureza, energia e abundância

Rosa: São símbolo de doçura, apreço, confiança e gratidão.