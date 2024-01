Humberto Carrão e Grazi Massafera estariam vivendo um relacionamento sem compromisso

Causando muitos comentários positivos nas redes sociais, o novo galã da Rede Globo, Humberto Carrão, estaria vivendo um relacionamento com Grazi Massafera.

De acordo com o site ‘Extra’, após um flerte nas redes sociais, os atores começaram a se encontrar, desde o ano passado. De acordo com o texto, Grazi comentou com alguns amigos sobre o romance sem compromisso e a história teria vazado.

Ambos estão solteiro. Enquanto Massafera está gravando a novela ‘Dona Beja’, Carrão está no ar com ‘Renascer’.

Chrisean Rock, de 23 anos, causou alvoroço na internet neste domingo (28) após fazer uma tatuagem ousada. A cantora tatuou o rosto do namorado, Blueface, em sua bochecha. O rapper de 27 anos está preso.

Em vídeo publicado nas redes sociais a jovem, que tem um filho com o também rapper, aparece realizando o procedimento. Contudo, não é possível saber se a tatuagem é permanente ou temporária.

“Libertem Bluefaace, meu papai, eu te amo, papai”, escreveu a mulher na legenda.

A relação entre Chrisean Rock e Blueface é conturbada. Em dezembro de 2023 a cantora denunciou o rapper violência doméstica, alegando que ele teria dado um soco em seu rosto, além de dizer que ele não cumpria as funções como pai. O rapper cumpre pena por violação de liberdade condicional.

[Vídeo] Cantora tatua rosto do namorado 'Blueface' na bochecha; ele está preso

