Harry e Meghan: o novo ataque à família real apesar dos problemas de saúde que enfrentam

Invictus Games Sydney 2018 - Day 1 Príncipe Harry, Duque de Sussex e Meghan, Duquesa de Sussex durante o JLR Drive Day em Cockatoo Island, 20 de outubro de 2018 em Sydney, Austrália. (Foto de Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation) (Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Ga)

Os membros da realeza britânica estão passando por momentos difíceis depois que Kate Middleton passou por uma cirurgia abdominal da qual poucos detalhes são conhecidos, mas que a deixará hospitalizada por pelo menos 14 dias, e seu esposo, o príncipe William, cancelou todos os seus compromissos para acompanhá-la.

Mas a princesa de Gales não foi a única, pois o Rei Charles III também estaria a apenas alguns dias de ser operado devido ao aumento da próstata, o que faria com que Camila Parker assumisse algumas obrigações reais.

Apesar do momento tenso da família real, o príncipe Harry e Meghan Markle reapareceram durante a estreia de Bob Marley: One Love e indignaram os seguidores da monarquia com um gesto particular.

Harry e Meghan, o último 'ataque' à família real

Phil Dampier, especialista na família real britânica, classificou o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle como "insensíveis" em relação à monarquia, apesar de tudo o que eles receberam por serem membros.

O incômodo de Phil reside na sessão de fotos que os ex-duques de Sussex fizeram no evento com o Primeiro Ministro da Jamaica, Andrew Holness, que expressou sua opinião de abandonar a monarquia britânica em favor de tornar o país centro-americano uma república, juntamente com Marlene Malahoo Forte, outra política abertamente antimonarquista.

“É quase certo que, em algum momento a Jamaica seguirá seu próprio caminho e, em circunstâncias normais, não haveria nada de errado nos duques de Sussex assistirem à estreia de um filme. Mas justamente nestes tempos, em que Jamaica está cada vez mais sinalizando para abandonar a monarquia, esse gesto é bastante inconsequente”, afirmou.

Dampier entende que a Jamaica traga “lembranças felizes” a Harry e Meghan, pois foi lá que eles teriam decidido viver juntos para toda a vida, mas a situação também ocorreu no meio da crise de saúde que estão enfrentando.

“Está claro que lá o casal se sentiu em casa”, disse, mas, no entanto, “estão enviando uma mensagem de apoio a esse país quando, por outro lado, não encontraram tempo necessário para fazer uma manifestação pública de apoio ao rei Charles III da Inglaterra ou à princesa de Gales, Kate Middleton... Pode ser que tenham feito isso em particular, mas é evidente que não estão se esforçando para dizer alto e claro que desejam uma reconciliação, e esta aparição enfatiza mais uma vez o mundo diferente em que vivem agora”, concluiu.