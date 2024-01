Estúdio confunde Tom Holland com Tom Hollander e transfere uma quantia exorbitante de dinheiro para ele

Os erros são parte do dia a dia das pessoas no mundo. Mas o que aconteceu com Tom Hollander leva os episódios curiosos a outro nível. Seu estúdio cinematográfico, o mesmo em que Tom Holland trabalha, transferiu uma quantidade exorbitante de dinheiro para ele em bônus de bilheteria relacionados aos filmes da Marvel Studios.

Ambos atores são muito diferentes. Para começar, eles têm mais de 25 anos de diferença de idade. No entanto, seus nomes são escritos de forma muito semelhante e ambos são naturais do Reino Unido.

O problema dos nomes foi talvez a razão pela qual houve confusão na transferência do dinheiro para a conta do jovem ator, e acabou sendo transferido para o experiente intérprete britânico. O próprio Tom Hollander conta a situação em uma entrevista no ‘Late Night com Seth Meyers’, de acordo com a revista Variety.

“A equipe do departamento de contas da minha agência se confundiu. Estivemos brevemente com os mesmos agentes. E foi um momento terrível. Fui ver meu amigo que estava fazendo teatro na Inglaterra. Sentei-me entre o público depois de ter feito um programa na BBC por US$ 300 mil... chegou o intervalo e verifiquei meu e-mail e recebi um da agência que dizia: ‘Bônus de bilheteria para o primeiro filme dos ‘Vingadores’”, disse na entrevista.”

“Foi uma quantidade impressionante de dinheiro. Não era o seu salário. Foi o seu primeiro bônus de bilheteria. Não todo o bônus de bilheteria, o primeiro. E era mais dinheiro do que ele já tinha visto. Foi uma quantia de sete dígitos”, contou Hollander com graça sobre esse curioso episódio.