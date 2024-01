BBB: Marcela Mc Gowan guarda tesouros do reality; será que você adivinha?

Em tempos de BBB 24, Marcela Mc Gowan mostra suas lembranças do reality show da Globo (Reprodução/Globo)

Com o BBB 24 no ar, alguns participantes das temporadas passadas retornam aos holofotes contam detalhes e coisas inusitadas sobre o reality show. Agora, Marcela Mc Gowan, do BBB 20, usou suas redes sociais para contar que guarda algumas coisas em sua casa.

Confira a lista abaixo e descubra o que ela ainda guarda com muito carinho desde que foi eliminada do Big Brother Brasil, há quatros.

A famosa mala

Em um vídeo da web, Marcela não esconde que não joga fora e nem empresta as duas malas que ganhou da produção do BBB. A ex-sister garantiu aos seguidores que tem um grande apego sentimental pelo objeto.

“Tem umas coisas que eu não consigo desfazer por puro apego emocional. Essa foi a mala que eu ganhei para ir pro programa. Tá vendo aqui, Big 20 e o meu nominho. Ela tem essa estampa, a gente tava no quartel”, contou a ex-sister.

BBB: Marcela guarda até hoje as duas malas que ganhou da produção (Reprodução/Globo)

Segundo ela, os participantes da sua temporada ganharam apenas duas malas para colocar tudo que podiam. Marcela contou aos seguidores que em uma levou as roupas e na outra utensílios gerais e sapatos.

Produtos exclusivos

A maquiagem nunca deixou de fazer parte de sua vida e, no mesmo vídeo onde ela conta aquilo que não jogou fora desde que saiu do BBB, Marcela afirma que tem sua paleta de maquiagem quase intacta.

No BBB 20, Marcela formou casal com Daniel (Reprodução/Globo)

“Já fazem quatro anos que eu fui pro Big Brother e eu nem uso mais tanto, mas eu não consigo me desfazer por me trazer muitas memórias do programa”, lembrou.

Ainda sobre os produtos, a ex-BBB disse que tinha ainda alguns desodorantes usados no BBB 20 e lembrou de uma cena marcante: “Eu tinha até pouco tempo alguns desodorantes que a Gi colocou na minha mala, naquela cena icônica, mas já acabou”.

Marcela também guarda alguns anéis e amuletos que usou durante o tempo que ficou confinada no Big Brother Brasil.

