BBB 24: Davi virou o ‘novo Felipe Prior’? Ex-BBB dá pitaco em comparação

Davi, do BBB 24, foi comparado com Felipe Prior, da 20ª temporada do reality show da Globo. Em um vídeo que circula nas redes sociais, uma sister compara os dois brothers ao conversar com aliados.

“Eu estava até pensando mais cedo, às vezes, o Davi é o novo Prior da edição”, disse Isabelle, que conversa com mais dois brothers em um dos quartos da casa do Big Brother Brasil.

A sister chegou a afirmar que Davi é um participante polêmico: “Ele faz muita cagada e mente para muita gente, mas causa intriga na casa”, alegou a participante do pipoca. Segundo ela, Davi é responsável por movimentar o jogo, instigando o público que está em casa.

Felipe Prior opinou nas redes sociais

Diante da declaração, Felipe Prior resolveu se pronunciar: “Acabei de escutar aqui: ‘Davi é o novo Prior’. Prego que toma martelada se destaca. Essa é a lei do jogo”, falou o ex-BBB.

O participante do Big Brother Brasil alertou ainda que Davi é um protagonista do BBB 24 e tem chances de crescer ainda mais: “Atenção, vocês estão mirando uma pessoa para dar porrada, e essa pessoa vai se tornando mais forte no jogo. São jogos distintos. Ele está tomando porrada por umas coisas que ele não está fazendo”.

Sem medo de reações, Felipe Prior lembrou que o poder do BBB está no público, que decide quem fica e quem sai do reality show da Globo.

“Quem é que julga a besteira? É quem está lá dentro ou aqui fora? Eu não fiz nenhuma besteira dentro do jogo, muito pelo contrário. Não foi para cagar regra ou para pagar de amiguinho aí dentro e chega aqui fora, é outra realidade”, completou.

Vale lembrar que Alane, Isabelle, Juninho e Luigi estão no sexto paredão do BBB 24. Davi também parou na berlinda, mas no domingo (28) conseguiu escapar ao vencer a prova bate-volta do reality show.

