BBB 24: Davi chama por mãe enquanto dorme: “Deve estar sonhando”

Fazendo jus ao meme ‘O que passa na cabeça dela’, Davi, participante do Big Brother Brasil 24, deu uma resposta ao público.

Durante um momento de fofura enquanto dormia, na madrugada desta segunda-feira (29), o brother disse ‘mainha’. Beatriz e Isabelle que estavam no quarto comentaram.

“Ele falou ‘mainha’. Deve tá sonhando”, disse Beatriz. “Chamando a mãe dele né? Olha que lindo, mana. Dá uma dor no coração, chamando a mãe dele”, respondeu Isabelle, uma das melhores amigas de Davi dentro do jogo. “Olha, mainha. Ô, meu Deus, mana. Tadinho”, concluiu Beatriz, após o motorista de aplicativo chamar novamente por sua mãe.

Assista ao momento fofo:

Formação do Paredão

Davi foi o participante mais votado pela casa para ir para o sexto Paredão desta edição, porém, ao lado de Pitel, escapou da berlinda durante a prova ‘Bate e Volta’. Dessa forma, o Paredão foi formado por Alane, Isabelle, Juninho e Luigi, com um deles se despedindo na próxima terça-feira (30).

Marcela Mc Gowan guarda tesouros do reality; será que você adivinha?

Com o BBB 24 no ar, alguns participantes das temporadas passadas retornam aos holofotes contam detalhes e coisas inusitadas sobre o reality show. Agora, Marcela Mc Gowan, do BBB 20, usou suas redes sociais para contar que guarda algumas coisas em sua casa.

Confira a lista abaixo e descubra o que ela ainda guarda com muito carinho desde que foi eliminada do Big Brother Brasil, há quatros.

A famosa mala

Em um vídeo da web, Marcela não esconde que não joga fora e nem empresta as duas malas que ganhou da produção do BBB. A ex-sister garantiu aos seguidores que tem um grande apego sentimental pelo objeto.

“Tem umas coisas que eu não consigo desfazer por puro apego emocional. Essa foi a mala que eu ganhei para ir pro programa. Tá vendo aqui, Big 20 e o meu nominho. Ela tem essa estampa, a gente tava no quartel”, contou a ex-sister.

A maquiagem nunca deixou de fazer parte de sua vida e, no mesmo vídeo onde ela conta aquilo que não jogou fora desde que saiu do BBB, Marcela afirma que tem sua paleta de maquiagem quase intacta.

“Já fazem quatro anos que eu fui pro Big Brother e eu nem uso mais tanto, mas eu não consigo me desfazer por me trazer muitas memórias do programa”, lembrou.

No BBB 20, Marcela formou casal com Daniel (Reprodução/Globo)

