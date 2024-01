Assim reagiram Harry e Meghan Markle à internação de Kate Middleton

Depois de Kate Middleton ter sido internada na The London Clinic após passar por uma cirurgia abdominal que deixou a Casa Real em alerta, Meghan Markle e o príncipe Harry deixaram as diferenças atuais para trás e mostraram que a família está acima de todos os males, mesmo na família real britânica.

De acordo com o jornal britânico, o duque de Sussex teria se comunicado, em particular, com seu irmão, o príncipe William, para transmitir "suas preocupações e seus melhores desejos", enquanto Markle teria feito o mesmo com Middleton, a quem teria ligado após saber de seu estado.

Os Duques de Sussex enviaram mensagens a Kate e William

De acordo com fontes oficiais, os Sussex teriam ficado sabendo da operação da princesa através dos meios de comunicação e não por nenhuma fonte oficial da Casa Real. No entanto, a preocupante situação levou Harry a quebrar o silêncio entre ele e seu irmão para se aproximarem e deixarem a hostilidade para trás.

Os filhos de Charles III não se falam há mais de um ano, sendo o funeral de Elizabeth II o último contato entre eles. Desde então, a relação entre ambos tem piorado, como expressa o jornalista e amigo dos Sussex, Omid Scobie, em seu novo livro: Endgame. Segundo o autor, o herdeiro ao trono considera o príncipe um “desertor” e que “não há volta atrás” em sua relação da qual já não resta nada.

No caso das mulheres, Scobie revelou que Kate "nunca foi fã de Meghan", insinuando que os comentários sobre a cor da pele com a qual Archie nasceria teriam vindo dela, o que teria definitivamente separado os dois casais.

Apesar dos rumores e da distância, que é real e foi admitida pelos filhos da amada princesa Diana, os Duques de Sussex parecem estar dispostos a deixar para trás as diferenças e se aproximar novamente da família real, embora o plano não envolva retornar, por enquanto, ao Reino Unido.