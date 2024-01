AC/DC deve anunciar shows em São Paulo e no Rock in Rio

O anúncio dos shows do AC/DC em terras brasileiras está cada vez mais próximo. Conforme informações do portal Whiplash, quem confirmou a informação foi o jornalista Lauro Jardim, do Jornal O Globo.

Cotados como uma das possíveis atrações do Rock in Rio 2024, a banda estaria programando para realizar dois shows no festival e dois shows em São Paulo, sendo estes no Estádio do Morumbi.

A última vez em que o AC/DC tocou em solo brasileiro foi no ano de 2009, quando o grupo trouxe a turnê “Black Ice” ao país.

Vale lembrar que as expectativas para shows da banda no Brasil ainda neste ano estão altas e os fãs aguardam pelo anúncio desde que o jornalista José Norberto Flesch anunciou, em dezembro de 2023, que as conversas para trazer o AC/DC ao Brasil estavam avançadas.

Mudanças

Apesar de toda especulação a respeito da vinda do AC/DC ao Brasil, a própria banda ainda não anunciou planos para uma turnê em 2024. No entanto, ao que tudo indica, podem ocorrer mudanças.

Conforme publicado pela Rádio Rock, o ator Dean Delray publicou em seu Instagram dizendo que uma “fonte confiável” revelou que o baixista Cliff Williams não sairá em turnê com a banda neste ano.

“Ontem de noite ouvi de uma fonte confiável que o AC/DC fará uma turnê com um novo baixista este ano. Não vou dizer quem é. Vou deixar o AC/DC fazer esse anúncio”, comentou o ator.

No entanto, nem todos foram pegos de surpresa com a notícia, visto que o próprio baixista anunciou sua aposentadoria dos palcos durante a turnê da banda realizada em 2016. Ele voltou apenas para apresentações pontuais em 2020 e para a participação no Power Trip Festival, realizado em outubro de 2023.

Até o momento, a agenda oficial no site da banda segue em aberto.

Leia também: AC/DC pode vir ao Brasil em 2024; veja o que se sabe até o momento